Hayao Miyazaki vuelve diez años después: mira el trailer de The Boy and the Heron

La última parte de 2023 está plagada de importantes regresos de pesos pesados del cine. The boy and the heron ocupa un lugar especial en ese calendario. Se trata del primer largometraje en diez años de Hayao Miyazaki, quien decidió abandonar su retiro para trabajar en un nuevo filme con animación hecha a mano.

Estrenada en julio en salas japonesas con buenas críticas (bajo el título ¿Como vives?), la película de Studio Ghibli sigue a un niño llamado Mahito durante la Segunda Guerra Mundial. Tras perder a su madre, el joven conoce a una misteriosa garza que lo conduce a un mundo mágico que habitan vivos y muertos, y es la puerta de entrada a un viaje que lo transformará.

La cinta ha sido presentada como “una fantasía semiautobiográfica sobre la vida, la muerte y la creación, en homenaje a la amistad”, y hoy reveló su primer trailer. Un adelanto de poco más de un minuto que cumple con entregar las primeras claves de la producción.

The boy and the heron llegará a cines de Estados Unidos el 8 de diciembre, pero antes se proyectará en los festivales de Toronto, San Sebastián y Nueva York. Su lanzamiento en Latinoamérica aún no ha sido confirmado.

Mira el video a continuación: