Ian McKellen descarta el retiro: “Mientras mi memoria permanezca intacta, ¿por qué no debería continuar?”

Ian McKellen, uno de los actores ingleses más respetados de las últimas décadas, todavía mantiene una agenda ocupada en teatro, cine y televisión. En los próximos días debutará en el Festival de Toronto su película más reciente, The critic, en la que encarna a un crítico de teatro al centro de una enrevesada trama que se ambienta en Londres durante los años 30.

A raíz de ese estreno, el intérprete de 84 años concedió una entrevista a Variety en la que abordó su presente y su carrera. “Nunca aprendí Meisner ni ninguna técnica de actuación. No fui a la escuela de teatro. Muchas veces he deseado tener un enfoque infalible sobre cómo prepararme”, expresó.

También se refirió a un posible retiro, la eterna pregunta que acecha a cualquier actor de su edad. “¿Retirarme para hacer qué? Nunca he estado sin trabajo, pero soy consciente de que en cualquier momento me puede pasar algo que me impida volver a trabajar. Pero mientras mis rodillas aguanten y mi memoria permanezca intacta, ¿por qué no debería continuar? Realmente siento que ahora soy bastante bueno en esto de actuar”.

El actor esta semana junto a Sarah Lancashire. Foto: Lucy North/PA via AP

Su rol en The critic originalmente sería interpretado por su compatriota Simon Russell Beale, quien se vio forzado a abandonar el proyecto por problemas de agenda. De ese modo, tal como en El señor de los anillos, McKellen asumió el papel después de que alguien más lo descartara.

“No creo que alguna vez seas la primera opción. Ciertamente no fui la primera opción para Gandalf. Tony Hopkins lo rechazó. Sean Connery ciertamente también lo hizo”, señaló. “Espero que se sientan tontos”.