“El velo como conciencia”: artista nacional Domingo Donoso estrena muestra en Museo Ralli

Durante este mes de septiembre, el Museo Ralli presentará la exposición El velo como conciencia, del artista nacional Domingo Donoso, en que presenta una serie de pinturas que juegan entre lo real y lo onírico.

“Propongo escenarios que dan cuenta de experiencias universales de la subjetividad humana, en las cuales siempre se entremezcla lo onírico y lo real construyendo una realidad sensible que moldea la relación del sujeto con el mundo”, señala el artista en un comunicado.

Por lo anterior, la serie de cuadros de Donoso da cuenta de aquellas angustias, anhelos y deseos que a veces nos paralizan pero que al tomar distancia, “el observador” logra que éstos sean apreciados en su justa medida”.

Por su parte, el curador Manuel Basoalto señala: “Muchas veces la pintura no va más allá de ser una nueva representación de la realidad, y solo algunas veces logra construir un lenguaje o una visión inmediata de otras dimensiones de lo real, o de lo que creemos que es la realidad. Generar preguntas, inquietar o llevarnos al territorio de lo impensado, o directamente establecer enigmas que no se resuelven, no es una tarea menor en el arte.

La pintura de Domingo Donoso en su serie “Velos” juega con las fronteras de la imaginación, podemos estar delante o detrás del velo, ser observadores del enigma que se nos plantea, mirar con distancia el hermetismo de las telas blancas, tratar de adivinar ciertos cuerpos, ¿pero son siempre cuerpos?

El museo, ubicado en Alonso de Sotomayor 4110, Santiago, puede ser visitado de lunes a sábado entre las 10.30 y 17.00 horas. Uno de sus propósitos es fomentar el contacto directo entre el público y las obras, razón por la cual no hay visitas guiadas y se pueden tomar fotografías (sin flash), con total libertad, durante el recorrido.

La muestra permanecerá en exhibición hasta el 30 septiembre de 2023.