Un disco legendario en vivo: Fleetwood Mac estrena el histórico Rumours Live

Fleetwood Mac estaba en la cima de su carrera en agosto de 1977 , cuando regresó al sur de California para hacer tres shows en The Forum de Los Ángeles. Rumours Live se había editado unas semanas antes de que la banda comenzara en febrero una gira internacional y regresara seis meses después para hacer tres shows en The Forum ante 50.000 fans.

El disco era N°1 en Norteamérica y estaba en camino de convertirse en uno de los más exitosos que se hayan lanzado. Finalmente vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo y obtuvo 21 certificaciones de platino en Estados Unidos. También acumuló 14 certificaciones de platino en Reino Unido y 13 en Australia y Nueva Zelanda, países en donde ascendió al N°1.

Rumours Live captura la energía y la excitación de la banda en la primera noche en TheForum , el 29 de agosto de 1977. El show de casi 90 minutos de duración incluye versiones en vivo de la mayoría de las canciones de Rumors (1977) y Fleetwood Mac (1975), primer álbum del grupo en alcanzar el N°1 y Múltiples certificaciones de platino, tras su lanzamiento en 1975.

El concierto se mantuvo inédito durante décadas hasta 2021, cuando la canción Gold Dust Woman se incluyó como bonus track en Live: Deluxe Edition, versión ampliada de Rhino del álbum del concierto de Fleetwood Mac de 1980. Las otras 17 canciones de la colección nunca antes se habían editado.

La lista de temas del concierto proviene casi exclusivamente de los discos Fleetwood Mac y Rumors, los dos primeros álbumes grabados por la más reciente formación de la banda: Mick Fleetwood, John McVie y Christine McVie, y los nuevos integrantes Stevie Nicks y Lindsey Buckingham. El único indicio de los otros 9 álbumes de estudio de Fleetwood Mac es la interpretación de Oh Well, una obra maestra de rock en guitarra que se lanzó originalmente en 1968 y fue compuesta por el fundador de la banda, el guitarrista Peter Green.

El ingeniero Ken Caillat , que colaboró en la grabación de Rumors, también grabó el concierto en The Forum utilizando el estudio móvil de Record Plant. Ken capturó la apasionada actuación de la banda en el punto culminante del fervor por Rumours, incluyendo potentes versiones de Landslide, Never Going Back Again, Songbird y The Chain.

En las notas incluidas en Rumours Live, Sam Graham comenta : “Las canciones son familiares: Dreams, Go Your Own Way, Say You Love Me, Over My Head, etc. Pero la mayoría de estas versiones en vivo son más potentes, más feroces que las grabaciones del álbum, impulsadas por la sección de ritmos de Fleetwood-John McVie y la interpretación febril en guitarra de Buckingham; y en lugar de hacer un recital de memoria de los éxitos, el grupo se expande en un concierto a medida que canciones como Rhiannon, World Turning y I’m So Afraid se agigantan con una exuberante y magistral actuación en el escenario”.