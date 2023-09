Caso Frei Montalva: la polémica trastienda de una serie forzada a cambiar

Hace cerca de siete años que el productor y actor Pablo Díaz comenzó a trabajar en una serie de televisión centrada en la muerte de Eduardo Frei Montalva. Lo motivó su interés en construir una historia de suspenso policial en torno a la investigación judicial que se desarrolló a partir de los 2000 para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del exPresidente, en enero de 1982 en la Clínica Santa María.

“A mí este es un caso que me obsesiona desde el punto de vista dramático. Yo lo investigué y me parece que, desde ese punto de vista, es muy interesante”, indica a Culto el creador del proyecto audiovisual, que acaba de obtener el monto más alto del Fondo CNTV 2023. “No queremos hacer un panfleto, de ninguna manera. Yo no tendría por qué hacerlo. No le debo favores a nadie”.

Corte Suprema absuelve a todos los condenados por magnicidio del expresidente Eduardo Frei Montalva

El realizador primero llamó a la iniciativa Conspiración química, pero luego le dio un nuevo título: Magnicidio, siguiendo el nombre del libro publicado por la exsenadora Carmen Frei en 2017 (Magnicidio. La historia del crimen de mi padre), que adopta como principal referencia para diseñar la trama de su thriller. Dicha conclusión –la de terceros involucrados en el fallecimiento del líder democratacristiano– estuvo al centro del fallo que el juez Alejandro Madrid reveló en enero de 2019, en el que determinó que el deceso del exmandatario se trató de un homicidio simple y condenó a seis personas.

Tal como leyó de manera exhaustiva ese dictamen, Díaz también ha seguido de cerca cómo, en el último par de años, el escenario judicial ha cambiado radicalmente. En enero de 2021, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en un fallo unánime, revocó la sentencia de primera instancia de Madrid y absolvió a todos los acusados, asegurando que su muerte fue producto de una complicación médica derivada de la intervención quirúrgica a la cual se sometió por problemas con una hernia hiatal y un cuadro infeccioso.

El mes pasado se sumó una nueva instancia clave: el 18 de agosto, la Segunda Sala de la Corte Suprema también absolvió a los mismos seis individuos. Ese podría ser el hito final del caso, aunque Luciano Fouillioux, abogado que representa a la Democracia Cristiana (DC), ya adelantó a La Tercera que, junto a la colectividad y Eduardo y Carmen Frei, estudiarán los pasos a seguir.

Antes de que el fallo del máximo tribunal del país se hiciera público, la serie de Pablo Díaz entró a la convocatoria de este año del Fondo CNTV, la instancia que desde comienzos de los 90 ha financiado proyectos televisivos de ficción y documental, y que esta vez recibió postulantes hasta fines de marzo. Tras participar en tres ocasiones previas al concurso elaborado por el Consejo Nacional de Televisión (2019, 2020, 2022), finalmente Magnicidio fue elegido entre los ganadores, adjudicándose la cifra más elevada de esta versión (más de $542 millones). Sin embargo, su triunfo en la línea Series Históricas o Documentales Históricos también vino acompañado de una controversia.

Según establece el acta de la sesión extraordinaria que el organismo realizó el 7 de septiembre, cuatro consejeros que no votaron por esa producción solicitaron que quedara plasmado por escrito su disconformidad con la decisión de entregarles fondos. “Esta adjudicación cuestiona el legítimo actuar del Poder Judicial de Chile, ya que contradice sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema, que por unanimidad establecieron que el exPresidente Eduardo Frei Montalva no fue asesinado, así como la inocencia de los supuestos inculpados”, plantearon María de los Ángeles Covarrubias, Bernardita del Solar, Carolina Dell’Oro y Andrés Egaña.

“Además de desconocer el fallo de la Justicia, siembra un manto de dudas acerca de la culpabilidad y honorabilidad de personas que fueron declaradas inocentes por sentencia ejecutoriada”, añadieron los consejeros, describiendo al éxito de la iniciativa como “lamentable”.

Durante la deliberación de esa línea concursable, desarrollada el lunes 4, el proyecto obtuvo los votos del abogado Mauricio Muñoz, actual presidente del CNTV, y de las consejeras Beatrice Ávalos, Constanza Tobar y Daniela Catrileo. Ese respaldo le bastó para conseguir 12 puntos, tres más que Las noches fantásticas de Lalo Cabrera, ficción inspirada en un pasaje de la dictadura –que quedó tercera y no ganó–, y dos menos que Ancestras, serie documental sobre la historia del movimiento feminista, que también obtuvo fondos en esa categoría (más atrás, con dos y tres puntos, respectivamente, quedaron proyectos centrados en Gladys Marín y en el matrimonio de Augusto Pinochet y Lucia Hiriart).

Muñoz, quien asumió su puesto en marzo de este año, valoró que la producción inspirada en Frei Montalva es “resultado de una investigación histórica y contiene elementos de ficción”. Según se consigna en el acta, le entregó su espaldarazo a cambio de que se comprometa a cumplir con un requisito. “Otorga tres votos al proyecto Magnicidio sujeto a la condición de modificar todos los elementos del mismo que indiquen personas reales o que controviertan la sentencia de la Excma. Corte Suprema. Es decir, vota a favor porque le parece que el proyecto audiovisual presentado contiene elementos de verosimilitud histórica por más que no haya sido posible acreditarlos judicialmente”.

El único de los consejeros que se abstuvo de la votación y deliberación de los postulantes en la línea Series Históricas o Documentales Históricos fue el abogado Francisco Cruz, debido a que es integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel y quiso evitar un “potencial conflicto de intereses en relación a un caso, presentado como proyecto en esta línea”.

La carta de Pablo Díaz

Al momento de argumentar su voto a favor de Magnicidio, Mauricio Muñoz también aludió a una carta firmada por Pablo Díaz que llegó vía correo electrónico a la entidad y a los consejeros el viernes 1 del presente mes, donde él se comprometía a realizar una modificación del título y a emplear nombres inventados.

“Nuestra propuesta audiovisual ofrece una perspectiva que narra el largo proceso de investigación, y las dificultades que casos como este enfrentan por el paso del tiempo, y la eficacia del pacto de silencio de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, que sigue operando férreamente hasta hoy”, explicó el realizador en la misiva, asegurando que “la producción está enmarcada dentro del género de ficción, sin cuestionar en absoluto el fallo, por el contrario, la serie hace mención a la absolución de los implicados en su capítulo final”.

Díaz ilustró su punto mencionando a 42 días en la oscuridad (2022), la miniserie de seis episodios que Netflix y Fábula concibieron a partir del caso Haeger, donde se les cambió los nombres a todos los protagonistas de la historia.

“El proyecto debe ser de ficción histórica, modificando título, los nombres de los personajes y los demás componentes en el sentido señalado por la carta hecha llegar a este Consejo por parte de la productora adjudicataria, de manera que respete íntegra y cabalmente el fallo aludido”, señaló Muñoz, según consta en el acta.

Esa acción también motivó que se pronunciara Gastón Gómez, vicepresidente del CNTV, quien expuso que el envío de esa misiva en ese momento del proceso componía algo que no “había sucedido con anterioridad”.

“No quedó claro por qué se estaba votando: el proyecto como estaba presentado al concurso o con la carta incluida. La carta implica, en los hechos, una renuncia del programa a seguir participando en el concurso, en tanto por desconocimiento aseveran concursar en la línea ficción. El programa debió ser descalificado”, analizó. Según su perspectiva, la misiva “altera y corrige su postulación y su propuesta, constituyendo este hecho un trato privilegiado respecto de los restantes concursantes”.

“No le incumbe a este Consejo abogar por la tesis del magnicidio o no del exPresidente Frei, sino velar porque todos los concursantes tengan la misma información y derechos”, concluyó Gómez.

Díaz explica a Culto: “El proyecto no busca controvertir el fallo que absuelve a los seis condenados en primera instancia, por el contrario, el fallo nos parece razonable y, a raíz de esto, el proyecto no sólo cambia el título, sino que también incorpora este fallo en su trama. Los guiones son cuerpos vivos hasta que se filman, incluso hasta que se montan”.

Según fuentes consultadas por este medio, este lunes los miembros del Consejo se reunirán y examinarán varios asuntos. El primero de los temas en tabla será la serie Magnicidio, según determinó el presidente del organismo.

Otras personas al tanto de la materia detallan que, si bien el ambiente al interior del CNTV se ha teñido por esta controversia durante los últimos días, su postulación está en regla y que fue bien valorada en la etapa de Evaluación de Contenido y Calidad Artística, la instancia previa a la votación de los consejeros. De hecho, de los 17 ganadores de este año, un 23% fue mal evaluado, y la serie sobre Frei Montalva no está entre ellos. La iniciativa de Pablo Díaz también llegó bien posicionada a la deliberación de 2022, cuando terminó en el tercer puesto de su categoría, con tres votos menos que Los mil días de Allende, que se adjudicó el monto y actualmente se emite en TVN.

En ambos casos la postulación de Magnicidio fue en la línea de Series Históricas o Documentales Históricos, que, según las bases, tiene como fin “rescatar algún período determinado de la historia de nuestro país (hechos y/o personajes de relevancia histórica)”.

Una serie y una película

Bajo la dirección del propio Pablo Díaz, Magnicidio grabó un teaser a fines de 2018. En esa pieza audiovisual la actriz Amparo Noguera encarnó a la protagonista, una senadora que en el año 2000 comunica públicamente sus sospechas respecto a que su padre, exPresidente del país, podría haber sido asesinado durante la dictadura.

Desde que se filmó ese adelanto –utilizado como material de apoyo en el concurso del CNTV y en su búsqueda de financiamiento internacional– el proyecto ha experimentado varios cambios en sus guiones. Por ejemplo, en su versión actual Augusto Pinochet no aparece como personaje, sino que únicamente como una figura de la que los protagonistas hablan.

Díaz cuenta que hoy el eje principal de la trama sigue estando en los 2000 y en la progresión de la investigación que se extiende por más de dos décadas. Mediante los testimonios del caso, la serie justificará algunas escenas ambientadas en los 80, comenzando en el discurso de Eduardo Frei Montalva en el Teatro Caupolicán a raíz del plebiscito de 1980 y terminando en su fallecimiento, dos años después.

Tal como se acordó con el Consejo Nacional de Televisión, no utilizará los nombres reales de los involucrados y ahora la producción se conoce como Habitación 205. “No queremos apuntar con el dedo a nadie. Por eso mismo, vamos a cambiar todos los nombres y vamos a ficcionar”, expresa el realizador, quien adelanta que, además de planificarla como una miniserie de cuatro episodios, se realizará una versión en formato largometraje, siguiendo los ejemplos de títulos como Violeta se fue a los cielos (2011), No (2012) y Neruda (2016), todos financiados por el Fondo CNTV.

El creador también refuta a los detractores del proyecto. “Es insólito que se pretenda censurar un contenido de ficción histórica, inspirado en una investigación judicial que duró 20 años, porque la corte no logró probar la culpabilidad de los seis condenados. Es decir, ¿para algunos significa que un fallo de la corte prohíbe a un autor explorar temáticas controvertidas de un caso?”, interroga. “La creación dramática titulada Habitación 205 no injuria ni calumnia, por el contrario, expone diversas hipótesis basadas en hechos reales”.

Mientras la idea original es de Díaz, la dirección recaerá en el realizador Rodrigo Susarte, la producción ejecutiva la desarrollará Gabriela Sandoval y en los guiones se sumó Mateo Iribarren. El elenco definitivo será anunciado más adelante.