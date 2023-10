“Ella es mucho más madura que lo que dice su edad”: mira el trailer del íntimo retrato de Priscilla Presley

Fue uno de los títulos que acaparó mejores comentarios en el último Festival de Venecia y se lanzará en cines antes de que termine el año. Priscilla, la esperada nueva película como directora y guionista de Sofia Coppola, prepara su estreno liberando su primer trailer.

La autora de cintas como Las vírgenes suicidas (1999) y María Antonieta (2006) se aproxima al origen de la relación de Priscilla (Cailee Spaeny) y Elvis Presley (Jacob Elordi) en Alemania Occidental y a los turbulentos días de escrutinio público que acompañaron a la pareja. Gran parte del énfasis de la historia está en la soledad que Priscilla sufre mientras el Rey del Rock se concentra en su carrera.

Coppola tomó como inspiración Elvis and me (1985), el libro de memorias que la empresaria publicó junto a Sandra Harmon, donde detalló su experiencia como expareja y madre de la única hija del artista.

“Ella es mucho más madura que lo que dice su edad”, plantea en el trailer el músico al ser consultado por su interés en la joven. Su primer encuentro ocurrió en 1959, cuando ella era una adolescente de 14 años que residía en una base militar en Wiesbaden junto a sus hermanos y progenitores.

La propia Priscilla Presley abordó ese tema en el último Festival de Venecia, la misma instancia en la que Spaeny ganó la Copa Volpi a Mejor actriz.

“Elvis me abrió su corazón en todos los sentidos en Alemania: sus miedos, sus esperanzas, la pérdida de su madre, que él jamás superó. Y yo fui la persona que realmente se sentó allí para escucharlo y consolarlo. Esa fue realmente nuestra conexión. Aunque yo tenía 14 años, en realidad era un poco mayor en cuanto a la vida, no en cuanto a números. En eso consistía la atracción. La gente piensa que era el sexo o esto otro. Pero no fue así. Nunca tuve relaciones sexuales con él”, explicó.

El filme llegará a cines chilenos el 26 de diciembre y más adelante se unirá al catálogo de Mubi.

