“Respetaba el hecho de que yo sólo tenía 14 años”: la compleja relación de Elvis y Priscilla Presley

Tras ganar la Copa Volpi a Mejor actriz, Cailee Spaeny subió al escenario de la Sala Grande del Festival de Venecia y se dirigió a la persona real en que se basa su interpretación. “Priscilla me confió algo realmente complejo, sutil, difícil y personal, y me sentí abrumada por la responsabilidad de intentar honrar esta delicada sección de su vida. Siento mucha gratitud y respeto por su honestidad”, señaló la actriz de 25 años ante los asistentes a la ceremonia realizada este sábado.

Priscilla Presley no estaba entre los presentes, pero sí acompañó el estreno mundial de la cinta a comienzos de semana, en el certamen italiano. La película dirigida y escrita por Sofia Coppola se basa en el libro Elvis and me (1985), coescrito por ella y Sandra Harmon, donde detalla su experiencia como pareja y madre de una hija con el rey del rock and roll.

La cineasta de largometrajes como Perdidos en Tokio (2003) y El seductor (2017), nada menos que hija de Francis Ford Coppola, conectó fuertemente con su historia. Según ha dicho, pensó de inmediato en su mamá, la artista y documentalista Eleanor Coppola. “Pude identificarme”, señaló la realizadora.

Su largometraje más reciente viaja al año 1959. Elvis –interpretado por Jacob Elordi– cumple su servicio en el Ejército en Alemania Occidental, aún golpeado por el luto por la muerte de su mamá. En su etapa en el extranjero el músico conoce a Priscilla Beaulieu (Spaeny), una joven de 14 años que vive en una base militar en Wiesbaden con sus hermanos y progenitores. El encuentro es mágico y la joven no tarda en irse a vivir con él a Graceland, tras obtener el permiso de su madre y padrastro.

La película se aboca a indagar en las grietas de ese cuento de hadas, lo que permitiría entender por qué la cineasta no logró autorización para usar la música del artista (el Elvis Presley State le dio la espalda al proyecto). Sin embargo, eso no se traduce en que la cinta caiga en reduccionismos. Según la crítica de IndieWire, Coppola “nunca ha retratado a ninguno de sus personajes como una víctima y no está dispuesta a comenzar ahora”

“Cuando vi la película, traté de separarme y vivirla como si fuera simplemente una fan o alguien que quisiera verla”, indicó Priscilla a The Hollywood Reporter, expresando que se emocionó al verla por primera vez en una función privada, en mayo pasada. “Solo tengo 14 años. Miras hacia atrás y dices: ‘¿Por qué yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy conduciendo en una limusina y atravesando las puertas de Graceland con Elvis?’”.

Durante el desarrollo del Festival de Venecia ella se ocupó de abordar una de las principales singularidades entre Presley y ella: que ella era menor de edad cuando iniciaron su relación. “La gente piensa que esa fue la atracción, el sexo. Pero para nada. Nunca tuve relaciones sexuales con él. Era muy amable, muy suave, muy cariñoso, pero también respetaba el hecho de que yo tuviera sólo 14 años. Estábamos más en un plano mental y de pensamientos, y esa era nuestra relación”, sostuvo.

En la conferencia de prensa también se refirió al quiebre. “Construimos una relación, y esa relación continuó, hasta que sí, me fui, y no fue porque no lo amara. Él era el amor de mi vida. Fue su estilo de vida lo que fue muy difícil para mí, y creo que cualquier mujer puede identificarse con eso, pero no estropeó nuestra relación. Seguíamos siendo muy unidos y, por supuesto, teníamos a nuestra hija (Lisa Marie), y me aseguré de que él la viera todo el tiempo”, agregó.

EL filme ha sido recibido con elogiosos comentarios por parte de la crítica. The Guardian lo llamó “un retrato íntimo y absorbente”, mientras que la revista Time celebró la actuación de su protagonista como “tan íntima y vivida que algunos espectadores podrían pensar que no es suficiente”.

Distribuida por Mubi, la cinta llegará a cines chilenos el 26 de diciembre.