Arcade Fire, Limp Bizkit, SZA, Feid, Sam Smith y Blink-182 encabezan Lollapalooza Chile 2024

Llegó uno de los minutos más aguardados por los fanáticos de la música y los festines masivos durante la temporada. Lollapalooza, uno de los festivales más convocantes del país y que desde 2011 viene realizando con éxito su versión en la capital, ya definió su cartel para su nueva entrega, a realizarse los próximos días 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos (entradas en Ticketmaster).

¿Y quiénes encabezarán la fiesta? Como ya era sabido, los íconos del punk pop, Blink-182, serán uno de los protagonistas, luego que cancelaran su visita a la última edición del festival capitalino debido a la lesión de su baterista en uno de sus dedos. Ahora retornan con nuevo trabajo, One More Time..., aparecido en octubre, donde reviven su gusto por la urgencia y los estribillos pegajosos.

También se suman los canadienses Arcade Fire, quienes en 2022 despacharon el álbum WE, mezclando su clásica fórmula de guitarras, baile y una enérgica performance en escena; la estrella colombiana de la música urbana Feid, quien ha trabajado con los colosos de su órbita, como J Balvin y Bad Bunny; el cantante británico Sam Smith, una de las figuras singulares y distintivas de la década reciente, con el exitoso álbum Gloria (2023) como última travesía, además de reportar un paso por Lolla Chile 2019; la estrella R&B SZA, dueña de dos discos y de sucesos como el tema Kill Bill; y otros clásicos indiscutidos, Limp Bizkit, baluartes del nü metal y del rock de actitud estridente que cerró los 90 y abrió los 2000.

También aparecen como parte del menú el destacado cantautor Hozier, los emblemas del punk noventero The Offspring, los sonidos urbanos del puertorriqueño Chencho Corleone, el retorno de Thirty Seconds to Mars, los siempre aplaudidos Phoenix y Jungle, el DJ y superestrella electrónica Diplo, el trío británico de DJs Above & Beyond y el proyecto sintético Meduza.

Sólo cerrando el foco en los números centrales, es un festival que esta vez se ha consagrado a un público más adulto y nostálgico, devoto de ciertas variantes de fines de los 90 y principios del nuevo siglo, mucho más volcado al rock y las guitarras que en ediciones anteriores. Los exponentes urbanos esta vez ocupan un sitial menos preponderante.

Innovaciones

Pero ahí no se agota el listado. Como siempre, el cartel también tiene opciones para todos los gustos y suma a créditos tan dispares como el productor australiano Dom Dolla, la cantautora, modelo, actriz y activista británico-japonesa Rina Sawayama, la actriz, cantante y ex integrante del mundo Disney Dove Cameron, el dúo alternativo The Blaze, el cantante y DJ Zhu, la banda de música regional mexicana Grupo Frontera, el también DJ y Productor Timmy Trumpet, la banda estadounidense de post hardcore Pierce the Veil y otros que asomaban como pendientes, King Gizzard & The Lizard Wizard, quienes estarían en Lollapalooza 2022, pero por problemas puntuales debieron cancelar su viaje.

También asomas otros créditos como Jaden, The Driver Era, Nothing But Thieves, Fletcher, Dayglow, el mexicano León Larregui -parte del grupo Zoé-, Omar Apollo y Bratty.

En el casillero hispanohablante desfilarán también Los Pericos, Catupecu Machu, El Mató a un Policía Motorizado, Ximena Sariñana y Monsieur Periné, entre otros.

En tanto, los chilenos estarán representados por Francisca Valenzuela, Ana Tijoux, Saiko, Cami, Congreso, Denise Rosenthal, Los Miserables, Francisco Victoria, Ceaese, Fármacos y Pablito Pesadilla.

Ya en la parte relativa a la organización, el espectáculo también anuncia cambios. Para su entrega 2024, debutan otros sectores dentro del parque, según se anuncia en un comunicado: Lolla-Upgrade, una nueva área ambientada con zonas de descanso y sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tráiler y más, la que saldrá a la venta cuando se informe el cartel por día; también dos sectores de Beer Garden con acceso para todo tipo de ticket.

La experiencia también se extiende a los escenarios. Este año debuta el Alternative Stage con un pabellón de 1.600 mts2 de sombra; y ahora serán dos los escenarios que funcionarán con energía solar, al Aldea Verde Stage se suma Kidzapalooza.

Los promotores de la cita también aseguran a través de sus canales oficiales que crecerán las zonas de sombras -tres veces más a lo largo del parque-; habrá más servicios también en el lugar -10 zonas de baños-; y habrá extensión horario del metro y más líneas disponibles.