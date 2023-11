¿Y el humor? los nombres que se han sondeado para el Festival de Viña 2024

Con el cartel musical ya confirmado, la edición 2024 del Festival de Viña del Mar, el último a cargo de la alianza entre TVN y Canal 13, ya comienza a avanzar en sus detalles. Se espera que en las próximas semanas ya se conozcan mayores novedades sobre la parrilla de humoristas, pero ya se comienzan a perfilar algunos nombres. Algunos de ellos han ido sonando en el último tiempo.

Entre las fuentes consultadas por Culto, hay coincidencia en que uno de los nombres que se baraja para la parrilla del humor es el de Álex Ortiz, más conocido como el “flaite chileno”. Se trata de un comediante que se ha hecho un nombre con su presencia en las plataformas digitales y redes sociales, además de acumular experiencia televisiva en espacios como Mentiras Verdaderas.

Álex Ortiz

Ortíz ya se ha presentado en festivales como el de Talca (2019) y Olmué, donde debutó esta temporada con una celebrada rutina, en que apeló a temas cotidianos que generaron rápida identificación con el respetable.

Otro nombre en que coinciden las fuentes de la industria, es el de Lucho Miranda. Se trata de un joven comediante sub 30 que ha tenido una breve pero intensa carrera televisiva. Tras nacer con parálisis cerebral, fue paciente de la Teletón en su niñez. Precisamente fue su celebrada participación en la cruzada televisiva del 2021, la que le dio una explosiva figuración mediática. También participó en Got Talent Chile, y está en una constante actividad en vivo. A la manera de otros comediantes mantiene un podcast, en dupla junto a Claudio Michaux, titulado No si fue tan así.

Lucho Miranda

En el último tiempo se ha rumoreado con el interés de la organización en volver a invitar a Fabrizio Copano, tras su destacada participación en la edición de este año en que marcó un peak de 42,7 puntos de rating. Sin embargo, desde el entorno del comediante, detallaron a Culto que solo hubo un acercamiento tras los shows en el Caupolicán en agosto pasado, y no se avanzó mucho más.

Otro nombre que ha circulado es el de Luis Slimming, más conocido como Don Comedia. El comediante fue uno de los números más destacados en el Festival del Huaso de Olmué esta temporada, de hecho su presentación del pasado 22 de enero marcó el peak de la jornada con 18,2 puntos de rating. Desde entonces su carrera ha ido en ascenso, con participación en el programa El Purgatorio de Canal 13 y la actualidad que le da su participación en el podcast El sentido del humor y su programa de entrevistas Entre broma y broma, disponible en YouTube.

Luis Slimming. Fotografía facilitada por El sentido del humor producciones.

Y si bien, hay interés de la organización y se han generado conversaciones para sumarlo al Festival, desde el entorno del comediante señalan que todavía no se ha cerrado el acuerdo. El punto que ha mantenido la charla abierta, hasta ahora, estaría en concordar en el guión que Slimming va a presentar en la Quinta Vergara. “Está en proceso”, dice una fuente a Culto.

Para la temporada 2024 se repetiría la presencia de un artista extranjero, tal como ocurrió este año con la argentina Laila Roth. Respecto a las comediantes, una fuente dice a este medio que hasta ahora se han barajado nombres como los de la ex Club de la Comedia Alison Mandel y la comediante Chiqui Aguayo, quien se ha mantenido en actividad televisiva precisamente en dupla con Slimming en El Purgatorio y ya estuvo en la edición 2017 del Festival.

También hubo un acercamiento a Edo Caroe, uno de los más exitosos del último tiempo con shows sold out en Movistar Arena. La organización le habría ofrecido sumarse al día jueves 29 en que estarán Los Bunkers y Young Cister. “De hecho, me han hablado harto. Todos los años. Pero bien. Creo que ya llegará su momento de ir a Viña”, dijo a este medio hace algunas semanas.