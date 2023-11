¿Qué pasó con Laura Pausini?¿Y los humoristas? Aciertos y dudas que deja la parrilla del Festival de Viña 2024

El cartel del Festival de Viña ya comienza a tomar forma definitiva con sus números musicales. Como ha ocurrido en su historia, prima la variedad y la inclusión de artistas más clásicos. Y aunque faltan por confirmarse los comediantes y otros detalles, ya es posible desarrollar un análisis de los aciertos y las dudas que se abren para la edición 2024, la última a cargo de la alianza entre TVN y Canal 13.

Aciertos

1. El regreso triunfal de Los Bunkers

Los Bunkers se presentarán por tercera vez en Viña, tras sus shows de 2007 y 2012. Sin embargo, el regreso pudo ocurrir antes. Tras la caída de Maná para el cartel de este año (por complicaciones de salud de su cantante, Fher), fueron contactados por la producción del evento para ocupar esa plaza. Y no fueron los únicos; las llamadas también fueron a las oficinas de Los Tres y Beto Cuevas. Fuentes cercanas al grupo comentan a Culto, que en esa ocasión, iban a ocupar el mismo lugar en la programación que los mexicanos, es decir, cerrando la jornada. Pero el quinteto ya tenía programado sus shows de retorno en marzo, por lo que se consideró que una pasada por Viña podía afectar el impacto.

Los Bunkers en el Estadio Santa Laura. Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera

Sin embargo, esta temporada se volvió a negociar, y como parte de la conversación se puso en la mesa la condición de abrir una jornada. Por ello, serán los primeros en salir al escenario la jornada del jueves 29. Además, la banda llega con el material de su nuevo disco, Noviembre, lo que le da más actualidad a su participación y puede funcionar como un buen apronte para sus shows en el Estadio Nacional del 27 y 28 de abril.

2. Andrea Bocelli, o la ópera pop en la Quinta Vergara

El célebre tenor italiano fue de los últimos confirmados para el evento. Se espera que abra la jornada del lunes 26, aunque en un movimiento extraño, ese día también estarán los argentinos Miranda! Como sea, Bocelli es uno de los números internacionales de mayor tonelaje en el cartel de 2024, y bien puede proyectarse como uno de los shows inolvidables que han pasado por la Quinta Vergara. Cuenta con suficientes credenciales para salir airoso ante el “monstruo”, que incluyen presentaciones ante papas, presidentes y autoridades varias, además de un repertorio con al menos un par de hits, como Por ti volaré o Vivo por ella.

3. Anitta y María Becerra, pop, funk carioca y reggaetón en su punto más alto

Si el cartel de este año estuvo cargado de números que se orientaban al público juvenil, en un reconocido esfuerzo por llegar a esa audiencia, para 2024, la idea se mantiene. Un logro fue asegurar a figuras internacionales que están pasando por un buen momento y que cuentan con arrastre como para interesar al público generación Z. Ahí está Anitta, la estrella brasileña que ha consolidado su presencia en el mercado internacional. Un detalle, es que la polera que lució la humorista Pamela Leiva este año con la leyenda “Garota do Puente Alto”, es referencia a la “Garota do Rio” que vistió la artista en una sesión fotográfica. Esta temporada, Anitta fue parte del cartel del afamado Festival Coachella, en California, y además volvió a participar en la ceremonia de los premios MTV VMA. De hecho en 2022, se había llevado la estatuilla de Mejor Artista Latino por su hit Envolver. A Viña llega con nuevo material; en agosto lanzó un EP de tres temas, Funk Generation: A Favela Love Story, un homenaje al funk carioca.

Anitta.

En la misma cuerda está María Becerra. La llamada “nena de Argentina” ha tenido un crecimiento explosivo desde que publicó su EP debut 222, en 2019. Ha sumado nominaciones a los Latin Grammy y colaboraciones con artistas como J Balvin, Camila Cabello, Becky G, Tini, Manuel Turizo (que estará el domingo 25 en Viña), Chencho Corleone, Enrique Iglesias, entre muchos otros. Un fenómeno asentado gracias a su presencia en YouTube que le ha permitido tener una buena respuesta de público para sus shows; los tickets para su presentación en Movistar Arena del pasado 2 de abril se agotaron en horas y en solo 90 minutos vendió todas las entradas para su primer show en solitario en el estadio Monumental de River, agendado para marzo de 2024. Aciertos que también se extienden a las presencias de Mora y Turizo.

4. Peso Pluma, una estrella global en la Quinta Vergara

Otro número que llega a Viña en su momento cumbre, comparable con lo que ocurrió en 1997 con Backstreet Boys y con The Police en 1982. El mexicano Peso Pluma (nacido como Hassan Emilio Kabande Laija), ha posicionado el hit Ella baila sola, junto a Eslabón Armando. Una canción de corrido tumbado que ocupó el primer lugar del Top Global de la plataforma Spotify e hizo historia como la primera canción de estilo regional mexicano en encabezar el listado Billboard Global 200, en abril pasado.

Su presencia mundial se ha consolidado con apariciones en programas de televisión como el late de Jimmy Fallon, además de alimentar el comidillo de los medios por su relación con la estrella argentina Nicky Nicole (que fue uno de los buenos números de Viña 2023). El mexicano llega al país con fuertes exigencias de seguridad, a consideración de las amenazas de muerte que le han planteado los grupos narcos mexicanos, por lo que ha tenido que cancelar conciertos.

Dudas

1. ¿Qué pasó con Laura Pausini?

Como informó Culto, la organización del evento se había acercado en un principio a Laura Pausini para poder ficharla. Era casi un número seguro en las jornadas veraniegas de la Quinta, ya que el acuerdo estaba bien avanzado. Además, la baladista estará en el país en las mismas fechas del certamen, el 23 de febrero en el Gran Arena Monticello y el 25 del mismo mes en el Movistar Arena de Santiago (ambas citas están agotadas).

Sin embargo, a última hora las tratativas casi resueltas no prosperaron. Según fuentes consultadas por este medio, la propia cantante junto a su equipo habría desechado finalmente el acuerdo, debido a asuntos de agenda y aspectos operativos. En su reemplazo, Bocelli entró con mayor fuerza como alternativa.

2. Los horarios para Young Cister y la música urbana

Si Los Bunkers abrirán la jornada del jueves 29, el segundo número musical de la noche será el chileno Young Cister, quien debutará en el festival gracias a una carrera en ascenso que lo ha llevado a vender dos Movistar Arena y presentarse con éxito en espacios como Lollapalooza y el Festival de Huaso de Olmué. Aunque a consideración de que falta por confirmar humoristas y las habituales competencias, lo más probable es que el hombre de La Terapia suba a escena de madrugada.

Una situación que ya se vivió este año con shows como los de Paloma Mami y Polimá Westcoast, quienes salieron a cantar poco antes de las dos de la mañana. No enfrentaron a una Quinta Vacía, por el contrario, pero es claro que el favor a sus carreras es bastante menor. Esta temporada es probable que María Becerra y Manuel Turizo también tengan que salir de madrugada.

Young Cister. Foto: Pedro Rodríguez / LT.

3. Los humoristas

Si hay un número que siempre concita atención en Viña es el humor. Este año, el mayor peak de sintonía fue de 43,6 puntos de rating, el 23 de febrero, con la rutina de Fabrizio Copano, la presentación más vista de todo el evento. Luego, el segundo peak de rating más alto lo marcó la bullada rutina de la comediante Belén Mora el martes 21, con 41,1 puntos de rating. Fueron también los shows de humor los que marcaron las mayores sintonías en los Festivales de Olmué y Las Condes. Y aunque todavía no hay mayores novedades de nombres, se rumorea fuerte la presencia de Luis Slimming y Chiqui Aguayo. Nada raro, por el vínculo de ambos con Canal 13 (participan en el programa El Purgatorio), además que el mismo “Don Comedia” no ha ocultado sus ganas de estar en la Quinta Vergara. La producción lo contactó para ver sus shows y así evaluar la posibilidad de considerarlo, por lo que puede ser un número que entre a la parrilla final. Falta esperar, pero este año el anuncio de los humoristas llegó a poco menos de un mes del arranque del evento, básicamente debido a las dificultades para cerrar las negociaciones a lo que sumó la bajada de Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento, como daño colateral de la caída de Maná.

4. Men at work, un flojo número anglo

Los australianos Men at Work son el número anglo de 2024. Una apuesta que suma más dudas que certezas y ciertamente, no está a la altura de lo que se ha ofrecido en otras temporadas, en que han pasado insignes como Albert Hammond, Sting, Elton John, Morrissey, entre muchos otros. En su momento fueron una banda exitosa, pero en su encarnación actual solo cuenta con el cantante Colin Hay como único integrante original, apoyado por músicos de sesión. Con ellos presenta el material más clásico del grupo, donde se suman hits como Down Under, Who can it be now, Overkill, It’s a Mistake. Por ello, es un número del recuerdo que más bien parece un remedo de su esencia original.