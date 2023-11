Reseña de libros: de Natalia Ginzburg a Mariana Enriquez

Vida Imaginaria, de Natalia Ginzburg (Lumen)

“Nuestro instinto nos empuja a estar de un lado o de otro. Pero la verdad es que hoy en día tal vez sea imposible estar de un lado o de otro. Los hombres y los pueblos sufren transformaciones rapidísimas y horribles. La única única elección que se nos permite es estar del lado de quienes mueren o sufren injustamente”, escribía Natalia Ginzburg en 1972. De raíces judías, la escritora italiana hacía esta reflexión poco después de la masacre en los Juegos Olímpicos de Munich, donde 11 atletas del equipo israelí fueron secuestrados y asesinados por un comando terrorista palestino. Como suele ser en ella, su reflexiones no son evidentes ni simplistas, es atenta a los matices, ilumina penumbras, y logra ensayos al mismo tiempo inteligentes y sensibles, escritos con admirable sencillez. No esquiva los temas controversiales y es valiente para dar su opinión, como en su texto La condición femenina: “No amo el feminismo. Sin embargo, comparto todo lo que piden los movimientos femeninos”, afirma. No ama el feminismo “como actitud de espíritu”, dice. Publicado en Italia en 1974 y recién traducido al español, el libro reúne un conjunto de textos de no ficción publicados en diarios, y un inédito que da título al volumen. Natalia Ginzburg escribe aquí sobre los poemas de Biagio Marin y las obras de Italo Calvino, Alberto Moravia, Elsa Morante y Tonino Guerra, y siempre desliza, aquí y allá, observaciones luminosas, perspicaces y profundas. A propósito de Amarcord, de Fellini, anota: “La relación con los años de mi juventud siempre ha sido prudente y triste. Nuestra generación, es decir, la generación de los que crecimos con el fascismo, es una generación de melancólicos. El fascismo era vociferante y triunfante y nosotros éramos melancólicos. Por eso cuando pensamos en aquellos años nos topamos con nuestra melancolía”.

Porque Demasiado no es Suficiente, de Mariana Enriquez (Montacerdos)

Fue una tarde de 1999. Mariana Enriquez, fan de Suede, entrevistaba a su vocalista, Bret Anderson. Era un contacto telefónico y ella estaba nerviosa. “Tomé una cerveza y una rayita de coca y esperé el llamado”, cuenta. La entrevista fluyó y ella quedó con el mejor recuerdo: fue larga, fácil, él rio de sus chistes y fue notablemente amable. Años después, cuando Leila Guerriero preparaba una selección de sus textos, quiso incluir esa entrevista pero descubrió que no estaba en su archivo y le costó mucho encontrarla. Ese es el punto de partida de este libro, la historia de su vida como fan de Suede, la banda que la acompaña desde los 20 años y que puso la música para Nuestra parte de noche. Memoria, autobiografía y ensayo, el libro es una historia personal, una crónica de rock y de amor y una reflexión sobre ser fan, donde se cruzan la mitología, Liszt, Lord Byron y los Beatles. Las estrellas de rock como reencarnaciones de antiguos dioses y las voces de sus fans como un rito arcano. Lo reconoció, insospechadamente, en un concierto de los Back Street Boys en la cancha de Boca: “Entendí qué estúpido es despreciar a las fans, involuntarias salvaguardas del mito y del mundo cuando era bosque”, escribe. En 2022, Mariana Enriquez fue invitada al backstage de un concierto de Suede en París. Allí le agradeció a Bret Anderson por su amabilidad en la entrevista de 1999. Y allí entendió otra cosa: “Ser fan es tener una relación no solo a distancia, sino con la distancia. Ni siquiera es posible saber del todo quién está detrás del otro lado”.

La Increíble Kindambum, de Fabián Rivas (Penguin)

Con sombrero mágico, como el que usan las hechiceras, capa negra y una varita coronada por una estrella, Constanza se prepara para ofrecer su primer show de magia.¡El show de la gran Kindambum! Un show increíble y novedoso. Nada de hacer desaparecer objetos o dividir por la mitad, ella quiere un truco mejor: convertir a su gato Esponjita en el unicornio más bello y genial del mundo. Al primer intento, le resulta una monada, pero no lo que ella esperaba. Al segundo, se acerca: es un unicornio ¡con forma de pulpo! Desde luego, no va a ser fácil, pero Kindambum no se da por vencida. Pero a Esponjita este juego no le gusta nada. Y cuando finalmente toma la forma de un gaticornio, con una cabellera muy coqueta, le quita la varita y corre o salta transfigurando animales y cosas. Entonces, la pequeña maga vivrá también ser ella la víctima de un encantamiento. Fabián Rivas es ilustrador y autor de libros infantiles como Sobre perros y gatos. Este cómic está dedicado al niño que fue y que soñaba hacer cómics. Con dibujos entretenidos y viñetas ágiles, el libro es una historieta divertida, narrada con gracia, humor e imaginación. Al final del texto, la edición agrega páginas para aprender a dibujar a los personajes del libro.