Muere a los 53 años Francesc Picas, uno de los integrantes más emblemáticos de Locomía

La cultura pop está de luto. La memoria de la música bailable que a punta de abanicos y hombreras agitó el cancionero hispanohablante de los 90 ha sufrido un golpe duro.

Francesc Picas, uno de los fundadores y más histriónicos integrantes del recordado conjunto español Locomía, ha muerto a los 53 años. La noticia de su fallecimiento se dio a conocer la noche del martes 22 de noviembre a través de una página de fans en Facebook, donde se informó que personas allegadas al intérprete les comunicaron que el cantante perdió la vida el pasado 18 de este mes; sin embargo, no se ofrecieron más detalles y en la referida página solo le dedicaron un emotivo mensaje de despedida.

“Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas” fue el texto con el que se informó sobre la muerte del hombre de Loco vox y Rumba samba mambo, entre otros hits.

Hace unas horas, en la web oficial de Picas, se difundió un mensaje definitivo sobre su deceso: A todos los amigos y seguidores de FRANCESC PICAS: La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido. La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo. La Familia.

“Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno.” - Francesc. Con ese mensaje, finalizaba el texto.

Francesc Picas tenía tan solo 17 años de edad cuando se integró a Locomía y la famosa agrupación de electro-pop lo contrató para ocupar el lugar del fundador Xavier Font, quien decidió asumir un rol más creativo y de mánager, por lo que el candidato ideal fue el talentoso joven que en aquel entonces era un anónimo estudiante de periodismo.

Una vez integrado a Locomía, Picas formó parte de la alineación que más fama consiguió en España y todo el continente, y pese a los cambios que hubo en los años siguientes, fue uno de los que tuvo asegurado su lugar hasta finales de la década de 1990, por lo que durante esa época fue un auténtico estandarte de los intérpretes de temas como Gorbachov y Terror visión.

A principios de la década de los 2000 desapareció del ambiente artístico de manera repentina y sus apariciones posteriores fueron esporádicas.