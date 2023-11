Con colaboraciones y un show cargado a los temas clásicos: así llega Beck a Chile

En su estilo, particular e inclasificable, llega a Chile el cantautor estadounidense Beck (53). Uno de los músicos más atrevidos y originales de las últimas décadas llega al país para ofrecer un concierto en solitario en el Teatro Caupolicán, tras un celebrado paso por Argentina donde participó en la edición local del Festival Primavera Sound.

A diferencia de una gira convencional, el angelino no está defendiendo un disco nuevo. Lo más reciente es el sencillo Thinking about you, con el que retoma los lanzamientos de música original desde 2019, año en que publicó el álbum Hyperspace. Se trata de una sentida canción en que aborda el duelo del divorcio. Una experiencia que vivió de primera mano tras separarse de su exesposa Marissa Ribisi, con quien estuvo casado durante 15 años. Además, de niño vivió la separación de sus padres.

“Corro las persianas y me recuesto en la cama/Tengo 15 películas de ti en mi cabeza”, canta al inicio. “Quiero creer en algo que no necesariamente tiene que ser cierto/Tan solo estoy pensando en ti”, lanza en el coro de la canción, que suena como si fuera un descarte de Sea Change (2002), aquel memorable álbum de ruptura de comienzos de milenio, que está entre los mejores de su carrera.

En 2022 había lanzado una personal versión para Old Man, de Neil Young, como parte de un spot para la NFL, lo que disgustó al cantautor canadiense. Este no pudo hacer mucho ya que desde 2021, los derechos de su catálogo los maneja Hipgnosis, por lo que no tiene poder para vetar el uso comercial de su música.

Beck Hansen

Durante la mayor parte del año, Beck ha privilegiado las colaboraciones. Firmó la pistera Odyssey, junto a los franceses Phoenix. También se unió a Chemical Brothers en la canción Skipping like a stone, incluida en For That Beautiful Feeling, el más reciente LP del dúo. Asimismo se unió a Gorillaz en la canción Possession Island, del álbum Cracker Island, publicado este año. Una relación que venía gestándose desde que coescribió The Valley of the Pagans, junto a Damon Albarn, para el séptimo álbum Song Machine, Season One: Strange Timez (2020).

Además, Beck fue de los artistas invitados al disco de remixes que Paul McCartney ideó para la música de su álbum McCartney III Imagined. En esa ocasión, creó su propia versión para el tema Find my Way.

Respecto a sus shows en vivo, Beck ha estado alternando shows en solitario con apariciones en Festivales como Harvest Rock y la versión argentina de Primavera Sound, en Parque Sarmiento de Buenos Aires. Ahí protagonizó un memorable momento junto a Damon Albarn, con quien interpretó The Valley of the pagans, de Gorillaz.

En general, las presentaciones suele considerar material de buena parte de sus discos, aunque cargado a los de fines de los 90′ y comienzos de los 2000. Pasan temas del indispensable Odelay (1996), Midnite Vultures (1999), Guero (2005), Sea Change (2002) y hasta de Colors (2017). En su paso por Buenos Aires, dejó buenas sensaciones. “Quedó la impresión de que esta fue la primera vez que Beck pudo estar ante un público más fiel a su música, algunos de ellos jóvenes que pensaban que la voz de Beck era producto de la consola de un productor”, detalla la reseña de Rolling Stone en español.