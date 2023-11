¿Vuelve Radiohead? baterista asegura que la banda retomará las actividades: “Ahora volvemos a ese punto”

En una reciente entrevista, Philip Selway, el baterista de Radiohead, ha insinuado la idea de que el conjunto de Oxford está “volviendo a ese punto” de regresar y reunirse, ello tras el último trabajo de estudio del conjunto A Moon Shaped Pool, de 2016.

Selway aseguró esto en una transmisión en vivo con Crow Hill Company el pasado viernes 24 de noviembre. “Tuvimos un pequeño descanso por un minuto; El último espectáculo que hicimos fue en 2018, pero ahora volvemos a ese punto. Hay algo particular en esa relación, esa relación creativa y personal; en realidad, no se puede llegar a ningún otro lado”.

Continuó: “Todos estamos regresando a ese punto en el que pensamos: ‘Bien, hemos tenido un descanso, esto es todo’. Esto se siente como algo en lo que volver a sumergirnos y explorar realmente y ver en qué otras direcciones nos puede llevar”.

Sin embargo, algunos fanáticos siguen siendo escépticos sobre la posible reunión debido al proyecto paralelo de Thom Yorke y Johnny Greenwood, The Smile, que lanzará su LP Wall Of Eyes el próximo año y emprenderá una gira por el Reino Unido y la UE. Y además, no han existido señales concretas por parte del resto del grupo.

No es la primera vez que Selway realiza declaraciones en ese tono. A inicios de este 2023, dijo a NME: “Nos hemos reunido y estamos hablando de planes futuros, pero en el futuro inmediato todos tenemos otros proyectos que a todos nos gustaría ver...Hay un deseo colectivo de hacer música de una forma u otra entre nosotros cinco. Todos valoramos mucho esa relación musical, y ha estado ahí durante 38 años. Sigue siendo muy importante para nosotros”.