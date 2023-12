El dúo Frank’s White Canvas sorprende con adelanto de su nuevo álbum

El dúo Frank’s White Canvas está de vuelta con el primer single de su nuevo material de estudio. La canción se llama You Better Come Sweating y oferta un sonido más lúdico y directo, de clara raíz en el rock curtido hacia mediados de los 2000. Se trata de unos de los temas más sólidos de la dupla durante su ascendente trayectoria, anclado en piano, pero de claros trazos épicos.

Un grupo que además fijó su centro de operaciones en Berlín, Alemania, donde residen hace tres meses, y que se mantendrá de gira en ese país durante todo el primer trimestre de 2024. You Better Come Sweating ya está disponible en plataformas digitales y YouTube.

En esta nueva etapa musical, Frank’s White Canvas volvió a trabajar con el productor francés Dimitri Tikovoi (Blondie, Placebo, Charli XCX) y el nuevo track fue masterizado por John Greenham (Billie Eilish, LP, Billy Idol). En palabras del dúo, “esta canción habla de transformar los sueños en acciones con el fin de lograr algo que valga la pena. Por eso, más te vale sudar y darlo todo para conseguirlo. Lo sentimos como un gran paso adelante en nuestro desarrollo”.

Luego siguen, desde la gira que realizan por Alemania y parte de Europa: “Por fin estamos de vuelta con nueva música. Fue muy bacán la experiencia de grabar de nuevo con Dimitri, porque, más allá del desafío de hacerlo y de hacer algo bueno, pudimos expandirnos más y probar más cosas. Una de ellas es la nueva canción, un lado muy distinto, el proceso que estamos viviendo ahora en Alemania. Estamos en búsqueda de crecer y de expandirnos, tener dos bases de operaciones, una en Chile y otra en Europa. Alemania es lo que más se acomoda ahora”.

La canción supone un salto sustantivo en la carrera del conjunto y apunta también a un sonido más global. “La canción habla mucho de eso, transformas en acciones lo que uno siente, lo que uno cree y lo que uno sueña”.

Karin Aguilera y Francisca Torés regresaron a Estudios Narcissus en Londres, pero esta vez el contexto fue muy distinto: “Con nuestro disco anterior logramos aprender mucho y conocernos como compositoras e intérpretes en el proceso de producción, además de conocer a Dimitri. Eso hizo que ahora pudiéramos disfrutar el proceso y explorar cosas distintas sin la presión de hacerlo funcionar, ya que todo fluyó naturalmente y sabíamos mejor qué estábamos haciendo”, detallan.

Este es un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, Convocatoria 2023.

You Better Come Sweating arranca con el piano y luego la batería conduce la dinámica del tema que, al explotar en el coro consigue un sentimiento tan nostálgico como fresco. La canción cuenta con un video que el dúo grabó cerca del Embalse El Yeso en el Cajón del Maipo bajo la dirección de Aron Aguilera: “Busca mostrar al tiempo como presión e inspiración que nos mueve a dar todo para lograr lo que queremos, ya que la vida es limitada”, dicen ellas.

La agenda de Frank’s White Canvas continúa imparable: en octubre abrieron el concierto de Maneskin en Chile y fueron parte del Festival Milenia, junto a Evanescence y Candlebox. Después de eso volvieron a Berlín, Alemania donde fijaron residencia permanente y ya confirmaron veinte presentaciones para el primer trimestre de 2024 en dicho país. Durante el próximo año la dupla seguirá revelando más pistas de su nueva producción y sus próximos pasos.