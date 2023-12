Martin Garrix vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

Martin Garrix, uno de los DJ y productores más célebres del mundo, vuelve a Chile para desatar la fiesta, en su show confirmado para el sábado 2 de marzo en el Movistar Arena. Uno de los insignes de la electrónica bailable traerá lo más selecto de su trayectoria, como siempre convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia local que sigue el género.

In the Name of Love, Scared to be Lonely, Ocean y Animals son sólo algunos de sus prominentes hits que disparará esa noche, además de acompañarlo por una deslumbrante puesta en escena: sonido envolvente, y luces y visuales deslumbrantes integrarán su menú.

Martin Garrix es uno de los DJ y productores más jóvenes y exitosos de la escena internacional. Durante su trayectoria ha encabezado los festivales más importantes del mundo y colaborado con grandes estrellas de la música, como lo son Dua Lipa, Khalid, Usher, Macklemore y Bono y The Edge de U2, por nombrar algunas.

La cita capitalina además contará con una zona de experiencias para que todos los fanáticos tengan la mejor previa, con la participación de DJs nacionales, activaciones de marca, coctelería, beer garden y gastronomía de primer nivel, el que se extenderá hasta el fin del concierto para que los asistentes tengan una experiencia completa.

Entradas a la venta desde este 7 de diciembre, a las 12:00 horas, en PuntoTicket.