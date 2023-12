Placebo regresa a Chile con concierto en el Movistar Arena

Placebo es una coordenada ineludible del pop de guitarras más crepuscular de los últimos 25 años. Desde que se formó en 1994 han despachado álbumes repletos de temas icónicos que forman parte ya de la banda sonora de varias generaciones. Ícono y referente musical que se mantiene vivo gracias al carisma de Brian Molko y Stefan Olsdal, extendiendo su huella hasta el nuevo siglo.

Un trazo que va desde el glam hasta el post punk, alabados incluso por astros tan gigantes como David Bowie.

Diez años después, regresan a Chile a Movistar Arena el 20 de marzo del 2024 a presentar su octavo álbum Never Let Me Go, trabajo del que se desprenden exitosamente varios sencillos como Surrounded By Spies, Try Better Next Time y Happy Birthday In The Sky.

Todo ello se suma a los cerca de 13 millones de títulos que han vendido en todo el planeta.

Para su cita en el Movistar Arena, la preventa exclusiva Banco de Chile parte este 5 de diciembre al mediodía. La venta general se inicia el 7 de diciembre también al mediodía.

Se pueden adquirir por Puntoticket.