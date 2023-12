Catalina Saavedra consigue nominación a los Independent Spirit Awards

El reencuentro entre la actriz Catalina Saavedra y el director Sebastián Silva se produjo en Ciudad de México. Allí, donde se mudó durante la pandemia, el cineasta nacional filmó Rotting in the sun, comedia dramática en que confió que la actriz que dirigió en La nana (2009) y Gatos viejos (2010) era la más idónea para encarnar a Vero, la ama de llaves del protagonista (interpretado por él mismo).

Ese rol le concedió a Saavedra una nominación a la edición de este año de los Film Independent Spirit Awards, los premios más importantes para el cine independiente de Estados Unidos. Según el anuncio de la institución, competirá por la distinción a Mejor interpretación de reparto junto a nombres como Anne Hathaway, Ben Whishaw, Sterling K. Brown y Charles Melton.

Además, Rotting in the sun consiguió candidaturas como Mejor montaje y al Premio John Cassavetes, galardón que reconoce a producciones con un presupuesto inferior a US$ 1 millón.

Escrita por Sebastián Silva y Pedro Peirano (y disponible en la plataforma Mubi), la cinta sigue a un deprimido cineasta que conoce a un influencer (Jordan Firstman) en una playa gay de México y desaparece misteriosamente cuando acuerdan reunirse a trabajar en un proyecto televisivo. Tras ese vuelco de los acontecimientos, el nuevo amigo del protagonista debe aliarse con Vero para descubrir su paradero.

Catalina Saavedra ya ganó un galardón importante en Norteamérica por un filme de Silva: a fines de 2009, los Premios Gotham la distinguieron como Intérprete revelación por su papel de Raquel en La nana, película que también alcanzó la primera nominación de un largometraje chileno a los Globos de Oro.