Acorralado por la justicia: la oleada de acusaciones de abuso contra Sean “Diddy” Combs

Sean Combs, célebre rapero y productor discográfico, conocido actualmente como Diddy (tras años llevando el apodo de Puff Daddy), enfrenta un complejo escenario judicial. Hace algunas semanas fue demandado por la cantante de R&B, Cassandra Ventura (conocida como Cassie), quien alega que alegando que este la violó y abusó físicamente de ella durante el transcurso de una década.

La demanda fue interpuesta por el abogado de la cantante en Nueva York. “Después de años de silencio y oscuridad, finalmente estoy lista para contar mi historia y hablar en mi nombre y en beneficio de otras mujeres que enfrentan violencia y abuso en sus relaciones”, dijo Ventura en un comunicado.

US producer-musician Sean "Diddy" Combs speaks onstage during the 94th Oscars at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 27, 2022. (Photo by Robyn Beck / AFP)

La decisión de interponer la demanda no es casual. Esta se pudo concretar aprovechando la ventana de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, un período de un año (que cerró el 23 de noviembre) en el que las víctimas de abuso sexual pudieron presentar demandas independientemente del plazo de prescripción. Así, por ejemplo, fueron interpuestas demandas contra otras figuras, como Axl Rose, el cantante de Guns ‘N’ Roses.

“A medida que se acerca la expiración de la Ley de Sobrevivientes Adultos de Nueva York, quedó claro que ésta era una oportunidad para hablar sobre el trauma que he experimentado y del que me recuperaré por el resto de mi vida”, explicó Ventura en el mismo comunicado.

En su demanda, Ventura alega que desde 2005, Combs le introdujo al abuso de drogas y alcohol. Además, señaló que en reiteradas ocasiones la golpeaba y la obligaba a tener relaciones sexuales con trabajadores sexuales. No se queda ahí, porque asegura que él la violó después de entrar por la fuerza a su casa en 2018.

“Durante la siguiente década, varias veces al año, el señor Combs golpeó violentamente a la señora Ventura, dejándole moretones en el cuerpo”, afirma la demanda. “Después de cada instancia en la que golpeó a la Sra. Ventura, el Sr. Combs usó su dinero y poder para orquestar amplios esfuerzos para ocultar la evidencia de su abuso, incluso escondiendo a la Sra. Ventura en hoteles durante días seguidos para permitir que sus moretones sanaran”.

(Photo by ANGELA WEISS / AFP) (Photo by ANGELA WEISS/AFP via Getty Images)

Combs, a través de sus abogados, negó los cargos y aseguró que la demanda es fruto de un chantaje. “El Señor Combs niega con vehemencia estas acusaciones ofensivas e escandalosas”, dijo su abogado, Ben Brafman, a Rolling Stone. “Durante los últimos seis meses, el Sr. Combs ha sido sometido a la persistente exigencia de la Sra. Ventura de 30 millones de dólares, bajo la amenaza de escribir un libro perjudicial sobre su relación, que fue rechazado inequívocamente como un chantaje flagrante”.

Pero Ventura aseguró que la situación fue otra. “El Sr. Combs le ofreció a la Sra. Ventura ocho cifras para silenciarla e impedir la presentación de esta demanda. Ella rechazó sus esfuerzos y decidió dar voz a todas las mujeres que sufren en silencio. Se debe aplaudir a la señora Ventura por su valentía”, señaló su abogado.

El 18 de noviembre, Rolling Stone informó que las partes llegaron a un acuerdo. “He decidido resolver este asunto de manera amistosa en términos de que tengo cierto nivel de control”, afirmó Cassie, en un comunicado “Quiero agradecer a mi familia, fans y abogados por su apoyo inquebrantable”.

Cinco días después de conocerse el acuerdo de Combs y Ventura, se conoció otra demanda. Una exestudiante universitaria, acusó al rapero de drogarla, violarla en grupo e incluso mostrar a otros un video con el registro de la violación. Según la demanda, después de llevar a la mujer a cenar a Harlem en 1991, Combs la llevó a un estudio de grabación donde la violó mientras, según ella, se encontraba en “un estado físico en el que no podía pararse o caminar de forma independiente”. Nuevamente, los abogados de Combs negaron los cargos y acusaron un intento de sacarle dinero al rapero.

Y al filo del plazo que dio la Ley de sobrevivientes, llegó una tercera demanda. Una mujer afirma que Diddy y el cantautor Aaron Hall se turnaron para violarla a ella y a una amiga en 1990 o 1991. Y no acabó ahí: señala que Diddy volvió a atacarla al irrumpir en una casa donde se alojaba. “Estaba furioso y comenzó a agredir y estrangular a Jane Doe hasta el punto de que se desmayó”, alega la denuncia.

Sean Combs

Hace pocos días, el 6 de diciembre, llegó la cuarta demanda. En esta se alega que Combs, su antiguo lugarteniente Harve Pierre y un tercer hombre no identificado, supuestamente “violó en grupo” a una joven de 17 años dentro del estudio de grabación de Combs en Manhattan en 2003.

Ante la oleada de demandas, Combs reaccionó las redes sociales. Hace unos días, el 8 de diciembre, reafirmó su inocencia y acusó una maniobra en su contra. “Durante las últimas semanas, me he sentado en silencio y he visto a la gente intentar asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Personas que buscan un día de pago rápido han hecho acusaciones repugnantes en mi contra. Permítanme ser absolutamente claro: no hice ninguna de las cosas horribles que se alegan. Lucharé por mi nombre, mi familia y por la verdad”.

Por su lado, la cantautora Tiffany Red, amiga y agente de Ventura, publicó una carta abierta a Combs, la que fue replicada por medios como Rolling Stone. Ahí no se anda con rodeos y revela varios episodios que respaldan las acusaciones de Cassie.

“Hubo ocasiones en las que te escuché gritarle y amenazarla, la observé tan drogada que tenía miedo de que sufriera una sobredosis en una fiesta que organizaste para ella en Malibú y fui testigo de cómo ambos recibían intravenosas después de una noche diferente de fiesta. Además, cuando formaba parte de su equipo directivo en 2019, un año después de que ella pudiera dejarte, te vi intentar silenciarla intentando vincular una cláusula de no menosprecio a su acuerdo de rescisión de contrato discográfico, lo cual me pareció injusto”.

Red aseguró que habló porque “su abuso de poder (de Combs) ha causado daños continuos a innumerables personas, incluidos yo, mis amigos y mis compañeros”.

Hasta ahora, Combs ha reiterado su inocencia. Pero la suma de acusaciones ya le trae coletazos. No menos de 18 de empresas decidieron tomar distancia de la plataforma de comercio electrónico recientemente lanzada, Empower Global.