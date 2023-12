El Conde entre las mejores películas de terror del 2023 según Rolling Stone

La ficción chilena El Conde, de Pablo Larraín, fue elegida entre las 10 mejores películas de terror del 2023, según el listado publicado por Rolling Stone.

El filme, que también llegó a la plataforma Netflix, fue incorporado en el lugar número 6 del listado, junto a otros títulos como No one will save you, y Enys Men.

El Conde imaginó una situación en que el exdictador Augusto Pinochet, interpretado por Jaime Vadell, se mantiene vivo como un vampiro que consume sangre y corazones de la población.

“Esta oscura sátira política ofrece la última palabra sobre los fascistas como verdaderos monstruos, sin mencionar la forma en que Larraín intenta comprender lo que le sucedió a su país cuando un loco lo doblegó a su voluntad corrupta y hambrienta de poder”, dice la reseña.

Vadell, en charla con Culto, explicó la manera en que enfocó su interpretación del personaje. “De lo que más hablamos fue de que no íbamos a imitar a este caballero, porque eso lo hace mejor Palta Meléndez. El personaje tiene algunos rasgos del original, pero no es el original. No se pretendió imitarlo. Y pensé que yo no me parecía en nada, pero ahí, visto en la película, de repente sí se parece.