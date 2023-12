Muere Colin Burgess, exbaterista de AC/DC, a los 77 años

Durante este sábado, se informó sobre el fallecimiento del primer baterista de AC/DC, Colin Burgess, a sus 77 años. A través de las redes sociales de la histórica banda fundada en 1973 se dio a conocer la noticia del deceso del músico australiano.

Los motivos de su fallecimiento son desconocidos. Fue a través de su cuenta oficial en Instagram que la banda australiana confirmó la noticia, lamentando la pérdida de esta figura.

“Muy tristes al saber del fallecimiento de Colin Burgess. Fue nuestro primer baterista y un músico muy respetado. Felices recuerdos, rockea en paz, Colin”, escribieron en la publicación. Junto con ello, compartieron una foto en la que se ve a Burgess, en sus primero días en la banda.

Burgess en AC/DC: un sencillo debut y salida abrupta

Burgess fue parte de la formación inicial del grupo nacido en Australia junto a los hermanos Malcolm Young y Angus Young. En aquel nacimiento de AC/DC también participó el bajista Larry Van Kriedt, el cantante Dave Evans y Burgess en la percusión. Junto a estos nombres es que la banda dio a conocer su primer sencillo Can I sit next to you, girl.

Solo cuatro meses después de integrarse a la banda de hard rock, Burgess fue desvinculado. Los motivos habrían estado relacionados con problemas de alcohol durante una presentación.

La historia de AC/DC continuaría sin Burgess y con Phil Rudd para ocupar el lugar de la batería. Sin embargo, el nuevo integrante enfermó y Colin tomó nuevamente las baquetas durante varios shows en 1975.

Pese a que Burgess estuvo presente en la fundadación de la banda, su participación fue breve y poco reconocida dentro del listado de nombres que han formado parte de AC/DC. Incluso, el single con el cual alcanzaría notoriedad junto a los hermanos Young, Cant I sit next to you, girl, se regrabaría en 1975 pero con Rudd en la batería. Sin embargo, su breve paso por la historia del grupo no fue impedimento para que este sábado dedicaran unas palabras ante el fallecimiento de su antiguo compañero.