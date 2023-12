George Clooney recuerda a Matthew Perry: “No sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz”

Uno de los amigos cercanos al fallecido Matthew Perry, el actor George Clooney, recordó al hombre de Friendsr en una entrevista para el sitio especializado Deadline. Ambos se conocieron en la década de los 80, cuando Perry era un adolescente de 16 años.

“Jugábamos al pádel juntos. Era unos 10 años menor que yo”, recordó Clooney. Y añadió que Perry soñaba con hacerse con un papel en una comedia. “Era un niño, y todo lo que nos decía, me refiero a mí, a Richard Kind ―actor de las sitcoms Loco por ti y Spin City― y a Grant Heslov ―de True Lies o Dante’s Peak―, era: ‘Si aparezco en una comedia normal, sería el hombre más feliz del mundo’” Y lo consiguió en 1994, con su ingreso a la sitcom Friends.

Sin embargo, para Clooney, Friends no fue un sueño para Perry. “No estaba feliz. No le trajo alegría, felicidad o paz...No sabíamos qué le pasaba. Solo sabíamos que no era feliz y que no tenía ni idea de por qué estaba haciendo eso, tomarse 12 pastillas de Vicodin al día”, aseguró Clooney.

“El éxito, el dinero y todas esas cosas no te traen la felicidad. Tienes que ser feliz contigo mismo y con tu vida”, añadió, y confesó que la partida del actor le “partió el corazón”.