Retromanía: Wham! vuelve al número uno con “Last Christmas” después de 39 años

Tal como ocurrió con la fantasmagórica Running up the hill, de Kate Bush, la extinta banda Wham! volvió a la cima de los charts gracias a una canción grabada en 1984. Se trata de la popular Last Christmas, la que vuelve a ser exitosa tras 39 años.

Compuesta por el fallecido George Michael -quien murió un 25 de diciembre de 2016- la meta fue siempre conseguir el número uno en la Navidad en 1984. Sin embargo, Last Christmas perdió la pulseada frente a Do They Know It’s Christmas?, de Band-Aid, que se transformó en el segundo single más vendido de todos los tiempos y la dupla de George Michael y Andrew Ridgeley.

Sin embargo, Last Christmas tuvo su revancha y acaba de obtener el número uno de Navidad en el Reino Unido. En un comunicado, fue Ridgeley quien se refirió al hecho: “Last Christmas finalmente ha ascendido al muy apreciado y buscado número uno oficial de Navidad, que siempre fue el objetivo principal”.

“George estaría fuera de sí porque después de todos estos años finalmente hemos obtenido la Navidad número uno. Yog [George] dijo que escribió Last Christmas con la intención de tener un Christmas Number One. ¡Misión cumplida!”, agregó.

Según datos de la Official Charts Company Last Christmas alcanzó 13,3 millones de reproducciones en los últimos siete días, por lo que se transformó en el número 1 navideño más reproducido durante la semana de Navidad. Además, se ha convertido en la tercera canción más importante del Reino Unido de todos los tiempos, con un total combinado de 5,34 millones de unidades en las listas, que comprenden 1,93 millones de ventas y casi 413 millones de reproducciones.