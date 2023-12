Estas fueron las peores canciones del 2023 según Variety

Llega el fin de año, y entre los resúmenes de fin de año no solo aparece lo mejor, el portal Variety también consideró lo peor. De este modo el sitio elaboró una lista con las peores canciones del 2023.

En el primer lugar de la lista aparece Try That in a Small Town, de Jason Aldean, una canción country que reivindica el uso de armas en Estados Unidos. Después aparece Vultures, de Kanye West y Ty Dolla Sign ft. Bump J, una canción que combina vulgaridades y antisemitismo. Y en tercer lugar, We Didn’t Start the Fire, de Fall Out Boy. Se trata de un muy mal cover de Billy Joel.

En quinto lugar aparece la reversión de Money, de Roger Waters, parte del Dark side of the moon 2023 que lanzó el antiguo bajista de Pink Floyd “Hay algo profundamente perverso en hacer una nueva versión de una de las canciones más queridas del canon del rock de la década de 1970, eliminando los solos instrumentales y reemplazando la contribución de David Gilmour en medio de la melodía con un poema de cuatro minutos sobre… el boxeo”, escribió la crítica de Variety.

En sexto lugar se encuentra la colaboración Mind Your Business, de Will.i.am y Britney Spears. La colaboración entre el exBlack Eyed Peas y Spears no convenció a nadie y fue catalogado como un ritmo anticuado.

Y en séptimo lugar se encuentra Vulgar, de Sam Smith y Madonna. “Aquellos que buscan una melodía se encontrarán con las manos vacías al final de la canción, con meras alardes vacíos e iconoclastas con poco que lo justifique”, señala el sitio.