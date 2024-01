¿Un Mickey Mouse asesino? Por qué el ícono de Disney ahora protagoniza películas violentas para adultos

Mickey trabaja en un barco de vapor que tiene como capitán a Pete, un malhumorado y enorme gato que desearía que no estuviera junto a él. En los siete minutos que dura Steamboat Willie (1928) el protagonista esquiva una patada de su jefe, consigue que Minnie se suba a bordo y toca guitarra.

Dirigida por el propio Walt Disney, esa fue la primera obra audiovisual –estrenada– en incluir a Mickey Mouse como personaje. Ahora, pasados 95 años desde su debut, el filme dejó de estar protegido por el derecho de autor, según dicta la legislatura de Estados Unidos, provocando que una seguidilla de cineastas y aficionados se aventuren a crear producciones que usan esa versión en blanco y negro del mítico ratón. Y sus interpretaciones están lejos de la imagen familiar y amable que la compañía ha consolidado durante el último siglo.

Eso ocurre sin que el estudio pueda frenar la oleada de contenido. Tal como hace 12 meses ocurrió con Winnie the Pooh (que inspiró la sangrienta Winnie the Pooh: Miel y sangre), el Mickey de Steamboat Willie ingresó al dominio público, con lo que cualquier realizador puede producir historias basadas en ese cortometraje –y sus personajes– sin pedir permiso ni tener que llegar a un acuerdo comercial con The Walt Disney Company.

Apenas horas después de que cambiara ese estatus, se liberó el trailer de Mickey’s mouse trap, una película slasher que transcurre alrededor de un grupo de jóvenes y un asesino enmascarado vestido como Mickey Mouse. En el adelanto se aprecia la máscara con la característica del personaje en la cinta de 1928: ojos negros sin pupilas, nariz puntiaguda y ausencia del short rojo que se popularizaría años más tarde con la aparición del color. Es algo que la cinta dirigida por Jamie Bailey y escrita por Simon Phillips debiera respetar, a menos que quiera entrar en una batalla legal.

Apuntando a mantener todo en armonía, los responsables acompañaron el video con una aclaración: “Esta no es un filme o producción de Disney (…) Mickey Mouse de Steamboat Willie ingresó al dominio público el 1 de enero de 2024″.

Aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, los realizadores aseguraron que esperan que su estreno se concrete en marzo. Por tanto, es fácil concluir que su rodaje se desarrolló mientras la obra original aún estaba protegida por el derecho de autor.

Otro proyecto cinematográfico tardará algo más en ver la luz. Steven LaMorte, realizador que en 2022 estrenó una parodia del Grinch, anunció un largometraje sobre un sádico ratón que atormentará a un grupo de pasajeros de un ferry. Su rodaje comenzará en los próximos meses.

“Todo surge de nuestro amor por estos personajes”, expresó el director en sus primeras declaraciones, junto con evaluar el fenómeno que integra junto a otros cineastas. “Nos encanta tomarlos y jugar con ellos de diferentes maneras. No es nuestro deseo arruinar a estos personajes o ganar dinero rápido, sino que amarlos, honrarlos y mostrarlos bajo una nueva luz”.

El asunto incluso ha salpicado a la industria gamer. Titulado Infestation 88, se trata de un videojuego desarrollado Nightmare Forge Games que permite ser el exterminador de un mundo acechado por plagas causadas por versiones retorcidas de personajes clásicos y leyendas urbanas.

Advirtiendo que es inevitable que Mickey Mouse sea el centro de nuevos proyectos, Disney compartió una declaración en los últimos días.

“Las versiones más modernas de Mickey no se verán afectadas por el vencimiento de los derechos de autor de Steamboat Willie, y Mickey continuará desempeñando un papel principal como embajador global de Walt Disney Company en nuestra narración de historias, atracciones de parques temáticos y productos”, aseguró.

“Continuaremos protegiendo nuestros derechos en las versiones más modernas de Mickey Mouse y otras obras que permanecen sujetas a los derechos de autor, y trabajaremos para protegernos ante la confusión que pueda causar en los consumidores el uso no autorizado de Mickey y nuestros otros personajes icónicos”, cerró.