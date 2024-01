¿Una predicción? El discurso en donde el humorista Ricky Gervais apuntó a actores ligados al caso Jeffrey Epstein

Viral se ha hecho un discurso donde el humorista Ricky Gervais menciona a Jeffrey Epstein. Esto a raíz de la liberación de documentos relativos al caso del controvertido personaje estadounidense, ligado a acusaciones de tráfico sexual de menores y sus vínculos con altos rostros de la política y el mundo del espectáculo.

Un poco de contexto. En 2020, en medio de una intervención en la 77°versión de la gala de los Globos de Oro, el actor y comediante famoso por su papel en The Office, Ricky Gervais, interpeló a los asistentes por el suicidio del magnate, que tuvo lugar un año antes.

“En esta sala se encuentran algunos de los ejecutivos de cine y televisión más importantes del mundo, de diferentes orígenes. Pero todos tienen una cosa en común: todos están aterrorizados por Ronan Farrow. Viene por ustedes…”, comenzó diciendo, haciendo alusión a Farrow, periodista que puso en evidencia a Harvey Weinstein, exproductor de cine actualmente condenado por abuso sexual.

“Puedes ver toda la primera temporada de Afterlife. Es una serie sobre un hombre que quiere suicidarse después de que su esposa muere de cáncer. Sin embargo, tiene una segunda temporada, por lo que obviamente no se suicida al final, como Jeffrey Epstein. Sé que es su amigo, pero no me importa…”, continuó diciendo el británico.

Lo que llama nuevamente la atención de los usuarios en redes sociales, y la razón por la que recuerdan el discurso, es la cara de algunas estrellas que estaban en el público, entre ellas Tom Hanks y Meryl Streep, quienes fueron aludidos de alguna forma en los documentos publicados.