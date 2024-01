“Romper barreras con y para el talento femenino”: La exitosa faceta de Margot Robbie como productora

La actriz australiana Margot Robbie se ha coronado como una de las estrellas de Hollywood gracias a sus papeles en Barbie (2023), Escuadrón Suicida (2016) o El Lobo de Wall Street (2013), entre otros.

Su prolífica carrera actoral se ve nutrida por su faceta de productora- igual de exitosa- que puede desarrollar al alero de LuckyChap Entertainment, empresa estadounidense de la que es cofundadora, en conjunto con Tom Ackerley, Josey McNamara y Sophia Kerr.

Los tres primeros se conocieron en el rodaje de Suite francesa (2014), cinta donde Margot Robbie era parte del elenco, y Ackerley y McNamara, asistentes de producción. Tras ese encuentro, el trío se unió por el deseo de contar historias impulsadas por mujeres, según declaró la actriz en una reciente entrevista a Variety.

Gracias al trabajo constante con directoras como Greta Gerwing y Emerald Fennell, los resultados de LuckyChap han sido más que satisfactorios. “Tenemos predilección por las actrices convertidas en directoras, entre Olivia (Wilde), Greta, Emerald y Megan (Park). Es nuestro punto”, explica la actriz.

Al cierre de 2023, la productora cofundada por Robbie solo cosechó triunfos, con el éxito en taquilla de Barbie, las nominaciones a los Globos de Oro y los premios Oscar, así como el fresco y comentado estreno de Saltburn (Emerald Fennell) en Amazon Prime Video. “¿El hecho de que vayamos a los Globos de Oro y todo eso? Realmente no lo vi venir”, indica actriz.

Los éxitos de Robbie como productora

Este año LuckyChap cumplirá una década desde su creación y suma cada vez más películas a su filmografía.

Antes de Barbie (2023), Yo, Tonya (2017), protagonizada por la misma Robbie, se posicionó favorablemente en los premios Oscar de 2018, con tres nominaciones y una estatuilla asegurada para Allison Janney como Mejor Actriz Secundaria.

Margot Robbie y Allison Janney

Posteriormente, la productora de Robbie, Ackerley y McNamara desarrolló otros proyectos, como los largometrajes Terminal (2018), Dreamland (2019) y la serie de televisión Dollface (2019).

Nuevamente, los ojos de la Academia se posicionaron sobre una de las obras de LuckyChap. En esa ocasión, Una joven prometedora fue cinco veces nominada a los Oscar 2021, resultado ganadora su directora Emerald Fennell en la categoría de Mejor Guion Original.

Le siguieron más producciones como Aves de presa (2020), el corto The Humming of the Beast (2021, protagonizado y escrito por la actriz chilena Fernanda Urrejola), las series La asistenta (2021) en Netflix y Mike (2022), hasta llegar a Barbie (2023), donde Robbie tuvo una activa participación como actriz principal y productora.

Asimismo, la película El estrangulador de Boston (2023) vuelve a posicionar los intereses de las mujeres en el centro, ubicando a Keira Knightley en el papel de una aguerrida reportera de los años 60 que busca desenmascarar a un asesino en serie.

Sobre Saltburn (2023), último estreno que ampara LuckyChap, Margot Robbie no se muestra nada sorprendida con el tono de la película. “Cuando llegas a algo como a la escena de la bañera, ella (Fennell) ya te ha prepartado para ello. Estás como hurgando en la costra (...) o como reventar un grano: ‘Sé que no debo apretar, pero lo haré’ (...) Creo que hay algo intencionalmente desagradable en el lugar al que llegas en Saltburn”, declaró a Variety.

El futuro

Con 13 empleados y 20 proyectos en marcha, la comedia de Megan Park, My Old Ass (2024) es el actual desafío de la productora, cuyo estreno se proyecta para el festival Sundance de este año.

Asimismo, LuckyChap respaldará una comedia navideña dirigida por Olivia Wilde, llamada Naughty, que aún está en pañales.

Respecto a proyectos venideros, Margot Robbie está segura sobre lo que busca su empresa. “Tenemos que tener muy claro por qué iniciamos la empresa y cuál será siempre nuestra estrella polar. Porque cualquier oportunidad es apasionante. Nos propusimos romper barreras con y para el talento femenino, y si no es un proyecto que potencialmente podría lograr eso, entonces no es un proyecto para nosotros”, indicó.