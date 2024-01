140 días, pérdida de peso y escenas en Chile: así fue el extenuante rodaje de La Sociedad de la Nieve

J. A. Bayona venía de hacer un par de proyectos de alta envergadura. El cineasta español se hizo cargo de la segunda parte de la saga Jurassic World (Jurassic World: El reino caído, 2018) y realizó los dos primeros episodios de la serie que trajo de vuelta a la pantalla el mundo de El señor de los anillos (El señor de los anillos: Los anillos de poder, 2022), consolidando su nombre en la industria estadounidense.

Ese fue el preámbulo a dirigir una idea que lo venía acechando desde hace al menos una década: una película sobre el accidente que sufrió el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en octubre de 1972 en la Cordillera de los Andes, a partir del libro que publicó Pablo Vierci en 2009. El realizador quería filmar esa historia en idioma español y con altos valores de producción, un requerimiento que contó con la venia de Netflix.

La plataforma también estuvo de acuerdo con la idea que tenía respecto al elenco, consistente en olvidarse de las grandes estrellas y seleccionar a sus protagonistas a partir de un casting entre actores uruguayos y argentinos. A todo los elegidos les esperaba una tarea que sería extenuante, que implicó varias semanas de preparación y 140 días de rodaje. De esa manera, La sociedad de la nieve se hacía realidad.

“Imagínate la cantidad de cosas que te van pasando a lo largo de tanto tiempo. La parte intensa fueron cuatro meses, todos los días, de lunes a sábado. La historia es compleja, atraviesa muchas cosas y la filmamos de manera lineal, por lo que en parte ibas viviendo el proceso que ellos vivieron”, explica a Culto el uruguayo Enzo Vogrincic, quien interpreta a Numa Turcatti.

El actor explica que en ocasiones el reto era físico –hambre, pérdida de peso, incluso fiebre– y en otros momentos era emocional y mental. “Cada día vas viviendo cosas muy diversas, porque la historia es inverosímil. Son escenas que no te suelen tocar para actuar. Este contexto, con estas características, pasó una sola vez en toda la historia de la humanidad”, añade.

Coincide el argentino Agustin Pardella, quien encarna a Nando Parrado en la cinta. “La combinación de todo lo que estabas transitando te terminaba ayudando”, explica. Con una pizca de humor, dice: “Hubo tiempo para pasarla mal en distintos aspectos”.

El rodaje se desarrolló mayoritariamente en una estación de esquí de Sierra Nevada (Granada, España), a 3.000 metros de altura. El equipo comandado por Bayona usó nieve real, así como también cinco tipos diferentes de nieve artificial.

En la recta final de su trabajo, se trasladaron a Chile. “Había algo emocional muy vivo de estar en el lugar. Es muy imponente, te da miedo”, señala Matías Recalt (Roberto Canessa). “Después de haber filmado todo, estar ahí nos permitió entender mucho más que antes”, agrega.

Enzo Vogrincic aporta una anécdota sobre las grabaciones en el Valle de las Lágrimas, donde ocurrió el accidente “El Valle te produce esa misma sensación de inmensidad. Nosotros estuvimos dos noches ahí y cuando nos fuimos al otro día cayó una avalancha donde estaba el campamento. Realmente era un lugar peligrosísimo”, indica.

Luego de esa experiencia, el elenco se terminó empapando de la visión de los protagonistas. “Una vez que cruzas el umbral de la muerte, ya no hay nada que te pueda detener; lo cruzas y te das cuenta que sigues respirando, sigues teniendo hambre y te sigues moviendo, aparece la dicotomía de qué manera tengo que elegir morir. Nando me ha dicho: a mí me salvó la manera en la que elegí morir, que fue caminando”, señala Pardella.

“Aprender a morir quizás es entender que es un lugar de paz, que es lo que creo les pasaba a ellos en la montaña”, opina Recalt. “Lo triste y lo feo de la muerte es para quienes se quedan. Pero estaría buenísimo empezar a aceptar más la muerte”.