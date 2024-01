El Conde sorprende y suma impulso clave para los Premios Oscar

Desde su estreno, en agosto pasado, la dirección de fotografía fue uno de los aspectos más comentados de El Conde, la sátira de Pablo Larraín sobre Augusto Pinochet.

Esa labor quedó en manos de Edward Lachman, realizador estadounidense de dilatada trayectoria en filmes como Las vírgenes suicidas (1999), Erin Brockovich (2000) y I’m not there (2007), quien viajó hasta el sur del país para colaborar a la par con el cineasta de No (2012) y el elenco encabezado por Jaime Vadell.

Hoy la Sociedad Americana de Directores de Fotografía (ASC, por sus siglas en inglés) reconoció el trabajo de Lachman en la película en blanco y negro con una nominación a la 38° edición de su evento anual.

En la categoría también fueron distinguidos con una candidatura el mexicano Rodrigo Prieto (Los asesinos de la Luna), el neerlandés-sueco Hoyte van Hoytema (Oppenheimer), el estadounidense Matthew Libatique (Maestro) y el irlandés Robbie Ryan (Pobres criaturas). El ganador se conocerá en una ceremonia que se realizará el próximo 3 de marzo.

Aunque contaba con elogios a su favor (y Lachman había aspirado al galardón en dos ocasiones previas, por Lejos del cielo y Carol), la inclusión de El Conde generó asombro entre los expertos, que proyectaban que corrían con mejores posibilidades títulos como Barbie, Saltburn y Zona de interés.

Tras el espaldarazo de la ASC, la cinta de Larraín ahora aparece en las predicciones para los Oscar de Variety, medio que la sitúa entre las cinco posibles nominadas a Mejor fotografía. Si lo logra, sería la cuarta vez que un largometraje del realizador nacional compita en los Premios de la Academia: No (2012) estuvo entre las candidatas a Mejor película de habla no inglesa, Jackie (2016) alcanzó tres menciones y Spencer (2021) obtuvo una.