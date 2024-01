Joe Dante y Bill Hader eligen a El Conde entre sus películas favoritas de 2023

Los recuentos de fin de año no se detienen. Ahora el medio especializado IndieWire lanzó la nueva edición de su tradicional encuesta en que le pregunta a diferentes realizadores sobre sus películas favoritas de la temporada. Se trata de 38 nombres que, según en el portal, “hicieron grandes filmes y episodios de televisión en 2023 (y, sinceramente, durante los últimos cuatro años)”.

Ese ejercicio dio como resultado que destacados largometrajes chilenos aparecieran en el listado. De ellos, El Conde fue el que acaparó más menciones. La sátira de Pablo Larraín sobre Augusto Pinochet fue escogida por Joe Dante (Gremlins), Karyn Kusama (Yellowjackets), David Lowery (The Green Knight) y Bill Hader (Barry).

Este último apuntó que “la dirección de fotografía de Ed Lachman es magnífica. Y los efectos visuales están muy bien logrados”.

Más atrás, con tres menciones, asomó Rotting in the sun, la comedia negra que Sebastián Silva filmó en México. Fue seleccionada por Andrew Haigh (All of us strangers) y Zoe Lister-Jones (Slip). En tanto, el director William Oldroyd (Lady Macbeth) resaltó la actuación de Catalina Saavedra entre los puntos altos de la temporada.

Preseleccionada como Mejor documental en los Oscar, La memoria infinita consiguió una mención. El documental de Maite Alberdi fue elegido por Nicole Holofcener, directora que este año estrenó You hurt my feelings.