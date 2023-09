¿Quién es el Claude Pinoche de El Conde?

Antes de Claude Pinoche, existió Augusto Pinochet. Y antes del golpe de Estado de 1973, existió la Revolución Francesa. El vampiro que protagoniza El Conde viene alimentándose de corazones desde hace más de 250 años, un punto que la película más reciente de Pablo Larraín se dedica a examinar en detalle en los primeros minutos de la ficción.

En la Francia de fines del siglo XVIII, marcada por la caída de la monarquía, se descubre que Pinoche es un chupasangre luego de que muerde en el cuello a una prostituta. Lo detienen y, mientras está en una camilla, pronuncia –en francés– la recordada respuesta que Pinochet le dio en 2005 al juez Víctor Montiglio por su responsabilidad como jefe directo de la DINA: “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto, y si fuera cierto, no me acuerdo”. Y posteriormente asesina brutalmente a quienes intentan detenerlo.

Foto: Pablo Larraín / Netflix © 2023

Larraín necesitaba a un actor joven para encarnar ese pasaje de su nuevo filme, correspondiente a los primeros años del protagonista, y llegó a Clemente Rodríguez, quien vivió entre los dos y los diez años en Francia.

“Toda la vida estudié la historia de la Revolución Francesa. Varias veces me tocó hacer trabajos sobre el día de 1793 en que decapitaron a María Antonieta. Fue loquísimo ver en la realidad lo que había estudiado durante toda mi escolaridad”, explica el intérprete a Culto, quien además tomó sus primeros cursos de actuación mientras residía en el extranjero.

Conocido por su trabajo en la serie La jauría y las teleseries de Mega Pobre novio y 100 días para enamorarse, Rodríguez se vio enfrentado a cambiar su apariencia habitual cuando la producción de El Conde le pidió que se dejara crecer el pelo y la barba. Una solicitud que aceptó con gusto, porque se declara admirador de figuras como Christian Bale, acostumbrados a las transformaciones físicas.

Pero, al mismo tiempo, Claude Pinoche es una invención de Larraín, por lo que podía lucir como él y su equipo desearan. “No es un documental. No es interpretar a Pinochet, y además en mi caso el personaje se llama distinto. Es un ser inspirado en el personaje histórico, pero en la versión de Pablo Larraín”, apunta. “Mi parte es la más sangrienta y pulsional, y viene a metaforizar lo que quiere contar la película”.

La secuencia en la que el personaje saca su lado más brutal fue su primera jornada de rodaje y requirió un trabajo particular. “Físicamente, se ve mucho más grande que yo en la vida real. Se jugó mucho con el vestuario y los movimientos de cámara, con lo que se enfatizaba lo todopoderoso y monstruoso del personaje”, detalla.

Aunque no comparten momentos en la película, Rodríguez se encontró con Jaime Vadell en algunas ocasiones en la previa al inicio de las filmaciones. “Es un tremendo actor. Lo hace increíble”, apunta sobre la nueva actuación de quien fuera su compañero de elenco en la teleserie Casa de muñecos. “Comentamos algunas escenas mías. Es muy entretenido y una gran responsabilidad grabar esas escenas tan locas”. También coincidió fugazmente con Antonia Zegers, quien encarnó a su mamá en La jauría. “Esta vez yo fui su padre”.

Tras finalizar su primer año en Teatro en la Universidad Católica, congeló la carrera y tiene entre sus planes mudarse a Francia para estudiar. “Siempre he querido volver y ahora quiero lograrlo lo antes posible”, señala. “Podría devolverme antes de terminar o quedarme allá para siempre. Estoy abierto a todo”.