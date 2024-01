Por qué Paramore está cancelando sus conciertos en Latinoamérica

La banda estadounidense Paramore sorprendió durante las últimas semanas debido a varias cancelaciones de shows agendados este año en distintos países de Sudamérica. Entre estos, el Festival Estereo Picnic en Colombia, Vive Latino de México y el Lollapalooza de Brasil.

Además, antes de anunciar su salida de los festivales, la banda eliminó el contenido de sus redes sociales y página web. Estas a la fecha siguen sin el contenido habitual, sin embargo, el 10 de enero la banda publicó un adelanto de lo que será el álbum tributo a Stop Making Sense, de Talking Heads. Un álbum que se compondrá de 16 canciones interpretadas por distintos artistas; el track 1 corresponde a la banda de Hayley Williams.

Además de estos anuncios, causó preocupación en los fanáticos cuando se comunicó la baja del primer concierto que la banda tenía agendado para 2024, en el IHeart Radio ALTer EGO, en California, el 13 de enero. Posteriormente, las tres fechas de Latinoamericanas programadas para marzo también fueron eliminadas. Según los comunicados emitidos, ninguna baja tendría que ver con la organización de los festivales, sino que se trataría de situaciones internas.

Una de las teorías que podrían explicar la repentina noticia, es el cambio de disquera por el que estaría pasando el grupo de rock alternativo. Según anunció Variety, Atlantic, a pesar de haber producido This is why –su álbum más reciente–, no seguiría trabajando con Paramore este 2024.

La banda que reemplazará a Paramore en el headliner de Brasil, así como también en los shows de México y Colombia, será Kings of Leon, intérpretes de Sex on fire, Use somebody y Pyro.

Paramore, a pesar de haber estado confirmada para Brasil, no firmó contrato para Lollapalooza en Chile ni Argentina. Según el director del evento en Chile, Sebastián de la Barra, el concierto de grupo en marzo de 2023 fue significativo para la conversación, además de que apuntaron a tener un headliner latino cerrando una noche de festival.

“La verdad que Paramore nunca fue una opción y fue en un momento en las últimas semanas, donde con Colombia y con Argentina, tomamos la decisión de ir por Feid, entre todas las opciones que teníamos”, señaló.

En ambos países sudamericanos, como reemplazo en el line up estará Feid, artista que suma más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify.