Director de Lollapalooza explica por qué Paramore no estará en Chile y sí en Brasil

Fue uno de los puntos que llamó la atención en el cartel de Lollapalooza Chile 2024. Si bien, el cartel chileno suele tener cambios respecto a las versiones de Argentina y Brasil, suelen mantenerse los headliners. Y así, estaban Limp Bizkit, Blink 182, Arcade Fire, Sam Smith, que también se repiten en Chile. Aunque en el line up de Brasil estaba presente Paramore, pero no así en sus versiones argentina y chilena. Incluso, también serán parte del Estéreo Picnic de Colombia.

Paramore, banda integrada por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro

Paramore es una banda con arrastre en el país. Las entradas para el show ofrecido en marzo en Movistar Arena se agotaron en una hora. Era su regreso tras una década, en que Hayley Williams y compañía presentaban el material de This is Why, su nuevo álbum.

Por ello, la decisión de no incluirlos en el line up chileno de Lollapalooza generó reacciones en las redes sociales. El asunto fue abordado por el director del festival en Chile, Sebastián de la Barra, en charla con Culto. “La verdad que Paramore nunca fue una opción y fue en un momento en las últimas semanas, donde con Colombia y con Argentina, tomamos la decisión de ir por Feid, entre todas las opciones que teníamos”, señaló.

De la Barra desarrolla la idea. “La idea es marcar un precedente de que Lollapalooza, no en Brasil, pero sí en Chile y Argentina, podía tener un artista latino por primera vez cerrando uno de los días. Sentimos que también es algo que le hacía falta al Festival. Y si bien Paramore hablaba muy bien con Blink, con The Offspring, con Limp Bizkit, de alguna forma estaba como en ese mundo. Además estuvo recientemente en el Arena. Nos hubiese encantado tenerlos, sin duda, pero había que elegir”.

Lollapalooza 2024 se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos, entre el 15, 16 y 17 de marzo. Entre sus novedades suma Lolla-Upgrade, un nuevo sector ambientado con zonas de descanso y sombra, barras de bebidas y alcohol, food trucks, baños tráiler y más que saldrá a la venta cuando se informe el cartel por día; también dos sectores de Beer Garden con acceso para todo tipo de ticket.

La experiencia también se extiende a los escenarios. Este año debuta el Alternative Stage con un pabellón de 1.600 mts2 de sombra; y ahora serán dos los escenarios que funcionarán con energía solar, al Aldea Verde Stage se suma Kidzapalooza.