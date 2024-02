La reaparación de Céline Dion en los Grammy

La cantante Céline Dion reaparece en la ceremonia de los premios Grammy para presentar la última categoría de la noche: Mejor álbum del año.

Fue diagnosticada con el Síndrome de persona rígida hace poco más de dos años, lo que no le permitió realizar los conciertos que tenía programados para 2023 y 2024.

Con quince álbumes de estudio en fránces y más de diez en inglés, la artista canadiense francófona es una de las más exitosas de la historia. Con singles como My heart will go on y The power of love, su presencia en los premios significa un momento histórico.