Madame Web: cronología de una debacle

Tras un 2023 complejo para el cine de superhéroes, Madame Web es el primer estreno del género en 2024 Después de las dos partes de Venom y la desastrosa Morbius (2022), es el último esfuerzo de Sony Pictures por llevar a la pantalla grandes a personajes secundarios de los cómics de Spider-Man.

Dakota Johnson encarna a Cassie Web, una paramédico de Nueva York que descubre que tiene poderes mientras vive una experiencia cercana a la muerte. Ese descubrimiento la lleva a salvar las vidas de tres adolescentes (Sydney Sweeney, Isabela Merced, Celeste O’Connor) y a enfrentarse a un villano llamado Ezekiel Sims (Tahar Rahim).

Desde el fichaje de Johnson en el rol principal hasta las críticas lapidarias, aquí revisamos los principales hitos de un proyecto que está generando toda clase de reacciones.

*El origen del proyecto

En septiembre de 2019, Sony Pictures reclutó a los guionistas Matt Sazama y Burk Sharpless (Drácula: La historia jamás contada, Dioses de Egipto) para que escribieran la primera cinta en torno a Madame Web, un personaje introducido en los cómics de Spider-Man en los años 80.

Un año después, se anunció que quien se sentaría en la silla de directora sería la británica S. J. Clarkson, realizadora con experiencia dirigiendo episodios de series como Bates Motel, Jessica Jones y Succession.

*Dakota Johnson al frente

En medio de la euforia provocada por el éxito de Spider-Man: Sin camino a casa (2021), Sony avanzó con Madame Web. Fuentes consultadas por Deadline indicaron que su adaptación en la pantalla grandes sería “la versión de Doctor Strange de Sony”

La elegida para interpretar a la protagonista sería Dakota Johnson. Conocida como Anastasia Steele en la saga 50 sombras de Grey, la actriz venía de una buena recha, gracias a sus roles en La hija oscura (2021) y Cha Cha Real Smooth (2022). Más tarde se le unieron Sydney Sweeney, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Adam Scott Tahar Rahim y Emma Roberts.

*Cambio de agencia

A pocos días del lanzamiento del primer trailer de Madame Web, Dakota Johnson cambió de agencia. Según detalló Variety en enero pasado, la actriz se mudó de WME a CAA en noviembre de 2023. Un movimiento que “sorprendió a la industria”, según el medio.

Otro comentario despertó llamó la atención de Hollywood. Invitada como anfitriona de Saturday Night Live, Johnson aseguró que la cinta era “como si la IA generara la película perfecta para tu novio”.

*Un universo independiente

Este año se confirmó que Madame Web no está conectada a otros largometrajes de Marvel realizados por Sony. Por tanto, no hay conexiones con las películas de Venom protagonizadas por Tom Hardy, ni tampoco con las Spider-Man que encabeza Tom Holland.

El filme que seguiría la misma ruta sería Kraven El Cazador, cinta que tiene a Aaron Taylor-Johnson en el rol de uno de los villanos más clásicos de Spider-Man. Su estreno está programado para fines de año.

*Las críticas lapidarias

Este martes, un día antes de su debut en Estados Unidos, se liberaron las primeras críticas de Madame Web. “La película es tan torpe y tonto como el peor del género, con efectos especiales pésimos y dignos de televisión, acción poco atractiva y diálogos poco divertidos y elegantes”, opinó The Guardian. “Los filmes de superhéroes no están muertos, pero la era de las películas de superhéroes como Madame Web seguramente sí lo está: productos desalmados ideados en la sala de juntas y hechos por nadie que no parecen preocuparse por quien sea que quiera verlos”, agregó.

“La película nunca tiene coherencia narrativa, de tono o, en realidad, de ningún tipo”, sostuvo The New York Times. “La historia es absurda, el diálogo es risible, las peleas son aburridas. Aun así, hay destellos de ingenio y competencia”, matizó el periódico, rescatando la labor de su actriz principal. “Johnson flota serenamente por encima de todo”.

*¿Qué pasó con el guión?

Si la propia estrella habla es porque la trastienda debe haber sido al menos tumultuosa. Dakota Johnson detalló que el guión de Madame Web sufrió modificaciones sustanciales. “Hubo cambios drásticos. Y ni siquiera puedo decirte cuáles fueron”, reconoció la actriz a The Wrap.

También detalló la complejidad de filmar varias veces la misma escena (o variaciones leves de ella), para cumplir con una de las exigencias de la historia. “Me perdí mucho y S. J. (Clarkson) siempre supo exactamente dónde estábamos, lo cual fue realmente increíble”, contó.