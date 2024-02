IDLES se reinventa en su nuevo disco: “El amor lo es todo, trasciende y abarca”

La banda británica IDLES estrena su quinto álbum de estudio: Tangk. Son once canciones de punk y rock, que reúnen lo mejor de sus proyectos anteriores, a la vez que reinventa el sonido del grupo, con líricas repletas de sentimiento y melodías potentes.

El grupo tuvo su debut con el disco Brutalism, en 2017. La banda está compuesta por Joe Talbot como vocalista, Adam Devonshire en el bajo, Jon Beavis en la bateria y Lee Kiernan y Mark Bowen en las guitarras. Estuvieron presentes en el Lollapalooza 2022, en Chile, encabezando el cartel del día viernes, con Foo Fighters, Martin Garrix y Jane’s Addiction. Fue uno de los shows más rutilantes de esa jornada. Demoledor

The Guardian, en su reseña del nuevo disco, compartió: “Realmente no debería ser una sorpresa que una banda que demostró ser buena en una cosa resulte ser buena en otras también. Pero Tangk se siente como un álbum sorprendente”.

Ad portas del nuevo estreno, Bowen conversó con Culto sobre el proceso de producción del álbum, las expectativas de la banda sobre el nuevo proyecto y un posible regreso al país con la nueva gira mundial.

―Joe Talbot ha dicho que Tangk es un disco sobre el amor. ¿Qué significa el amor para ti?

Lo es todo, ¿no? Joe dice todo el tiempo “todo es amor” y tiene razón, creo que todo lo que hacemos como humanos es por amor y eso es solo otra forma de expresar lo humano. No tienes angustia sin amor, no tienes soledad sin amor, no tienes alegría sin amor, no tienes amor sin amor. Así que sí, lo es todo, es algo que trasciende y abarca.

―Tangk se nutre de los álbumes previos. ¿Qué crees que hace que este disco sea único?

Queríamos desafiarnos a nosotros mismos, queríamos impulsar realmente lo que éramos como compositores. Cantar más, queríamos que Joe tuviera más voz, entonces se trataba de apoyar con más melodías y canciones a través de la armonía. Lo que distingue a este álbum es que contiene mucha más información armónica y también tiene más momentos de sobriedad o tranquilidad. Está mucho más centrado en los matices de los espectáculos, no solo en los shows energéticos y explosivos por los que somos conocidos.

―El álbum viene cargado con potentes líricas. ¿Qué importancia tienen en el proyecto?

Creo que lo son (potentes) y creo que eso también está en la performance. Lo más poderoso de Joe en este álbum son los momentos más tranquilos y moderados. Mientras canta, a veces es tierno o vulnerable, y eso hace que todo el álbum sea poderoso.

―Se ha dicho que el ritmo de IDLES cambia con este disco, que se suaviza. ¿Qué puedes predecir sobre la acogida por parte de los fans?

No lo sé y en realidad no creo que me importe demasiado. No es con la intención de “no me importa, que se joda todo”, es que en realidad esto es un proceso nuevo para nosotros y sentimos que lo hicimos bien, nos sentimos bien con el resultado.

Es una expresión de quiénes somos y cómo nos sentimos como músicos en ese momento. No creo que nadie vaya a decir: “Oh, ¿dónde están las canciones pesadas?”, porque definitivamente todavía están ahí. Todavía hay rock, hay post punk, están todas las cosas por las que somos conocidos.

Espero que la gente encuentre algo nuevo en él y que también aprenda algo nuevo, eso sería genial, en última instancia la recepción depende de eso; no puedo controlarlo, así que no voy a pensar demasiado en ello.

―Nigel Godrich (Radiohead) es también productor de Tangk, ¿cómo fue la experiencia trabajando con él?

Soy un gran fan de Radiohead, fue entretenido. Si tengo que comparar, Johnny Greenwood es mi “guitar hero” y así, Nigel es mi héroe de producción. Tal vez es el número dos detrás de Jeff Barrow, pero su trabajo es impresionante.

Fue una experiencia increíble, al principio fue interesante y bastante difícil porque conllevaba mucho equipaje, trabajar con alguien de quien eres un gran admirador, creo que en realidad es difícil porque comienzas a sobre pensar las cosas. Es terrible, hay que crear una dinámica y una relación de trabajo, pero creo que llegamos a eso con éxito. Él es un productor increíble y así lo demuestran sus producciones, espero que quiera trabajar con nosotros nuevamente.

―¿Cuál crees que es tu aporte desde la producción en este disco?

Lo que quería lograr con este álbum está presente en los dos últimos álbumes de IDLES. La producción impulsó la composición, no es lo que pasó con Ultramono, por ejemplo. Con ese el proceso de producción se hizo después de haber escrito nuevas canciones, sabíamos cómo queríamos presentarlas y funcionamos desde ahí. Pero con este álbum quería que la producción antecediera a la composición, para tener una sensación real de cómo sonaba el álbum antes de escribir algo.

Usamos muchas técnicas con el equipo de producción y bucles de cinta. Inventé la “Crawler machine”, es una especie de herramienta de producción, donde obtienes muchos efectos y atmósferas, hay mucha ciencia loca de la guitarra que no suena como guitarra, creo que ese fue mi principal aporte.

―Crawler fue un álbum muy exitoso, en su momento la banda incluso aseguró que era su mejor trabajo, ¿cómo manejaron las expectativas para Tangk con respecto a las que dejó Crawler?

Hemos aprendido del proceso y del lanzamiento de los cinco álbumes, que realmente la experiencia creativa no sirve si consideras las expectativas o cualquier presión externa. Cualquier tipo de éxito o fracaso que hayas tenido en los puntos anteriores, tiene que dejarse de lado durante un momento, para que cualquier proyecto te deje perplejo de lo bueno que es, si así lo quieres.

No queremos estar diciendo: “Oh, tenemos un álbum nominado al Grammy, el próximo tiene que ser mejor para que de nuevo ganemos el Grammy”, así solo vas a crear porquería. No va a funcionar. No está bien. No vas a crear nada porque te quedarás atrapado en un bucle de dudas sobre ti mismo. Así que sí, evitamos mirar atrás, se trata simplemente de mirar hacia adelante en el momento de la creación, y creo que este álbum es mejor que Crawler, así que veremos qué pasa.

―Dancer fue el primer sencillo del nuevo proyecto. NME comentó sobre la canción: “Es la manifestación de lo que cualquiera que haya asistido a un espectáculo de IDLES siempre ha sabido: el suyo es un mundo de unión y movimiento”. Esta tuvo la colaboración de James Murphy y Nancy Whang, ¿cómo fue tocar con ambos artistas?

Surgió por casualidad y fue genial. La dinámica vocal entre James y Nancy era una referencia cuando escribíamos Dance. Lee y yo habíamos intentado grabar las partes vocales, pero no salía bien, y en ese momento estábamos de gira con LCD Soundsystem en Estados Unidos y había una verdadera relación entre las bandas, definitivamente hay amor. Así que les preguntamos si querían sumarse y aceptaron, estaban entusiasmados y felices, y fueron muy amables con su tiempo. Interpretaron la canción de una manera increíble, creo que porque fueron una gran influencia para crearla.

―Ya hay varios videos del nuevo disco disponibles, ¿qué es lo que quieren transmitir con esos materiales?

Queríamos asegurarnos de que la gente entienda y se quede con la parte divertida de IDLES. Nos atascamos en el proceso creativo y a veces perdemos la noción del aspecto entretenido de nuestra banda, así que esperamos que eso se refleje en nuestros videos. Hay algunos más por venir y son realmente geniales. Así que sí, estoy emocionado de que la gente vea eso.

―La banda estuvo entre los conciertos principales de Lollapalooza Chile 2022. ¿Cómo recuerdas esa experiencia?

Fue genial. Era nuestra primera vez en Sudamérica y nuestro primer show en Sudamérica, habíamos tardado mucho en hacerlo. Nos habían dicho que íbamos a tener buena energía con los fanáticos en Chile, y funcionamos bien. Pasamos un tiempo increíble, fue un viaje breve, así que solo estuvimos allí por uno o dos días, pero no pudimos hacer más shows. Creo que me hubiera gustado hacer nuestro propio concierto y realmente experimentar con la fanaticada de IDLES en Chile, pero llegaremos a eso, el año que viene será el año, seguro.