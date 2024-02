Rihanna en el cine: de ganar el premio a peor actriz a estar nominada a un Oscar (aunque no por actuación)

Robyn Rihanna Fenty nació el 20 de febrero de 1988, hace 36 años, en Barbados. La cantante conocida como Rihanna es Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de su país desde 2018 y ha cosechado éxitos como We found love, Umbrella u Only girl. En su carrera ha sido galardonada más de doscientas veces, entre ellos, nueve premios Grammy, en categorías como Mejor Canción rap, Mejor Canción dance y Mejor video musical.

Sin embargo, su talento no se limita al canto. Rihanna también ha incursionado en la pantalla grande, con personajes más y menos exitosos. Su primer papel lo obtuvo en Batalla Naval, una película de acción y ciencia ficción estrenada en 2012 y dirigida por Peter Berg, donde interpretó a la contramaestre Cora “Weps” Raikes.

Rihanna con el elenco de Batalla Naval (2012) y ella en la película.

La cinta es una adaptación de un videojuego del mismo nombre y está protagonizada por Alexander Skarsgård (La leyenda de Tarzán), Liam Neeson (Búsqueda implacable) y Brooklyn Decker (Una esposa de mentira). En términos generales, la producción relata la invasión alienígena a la tierra, donde los extraterrestres quieren apoderarse de los océanos para usarlos como fuente de energía. Ahí aparece el ejército estadounidense, el primero en combatir esta batalla, antes de que requiera la ayuda de todos los países.

El debut de Rihanna en el cine no fue bien valorado por la crítica. Por ejemplo, el New York Times, en una reseña del filme, señaló que la cantante estuvo bien en un papel bastante genérico. Batalla Naval tampoco corrió la misma suerte. “Batalla Naval es una película tan tonta -tanto en concepto como en ejecución- que es difícil no sospechar que el director Peter Berg se la está tomando a guasa. Veredicto: prescindible”, consignó Empire. Si bien no fue bien recibida por la crítica, sí arrasó en términos de recaudación.

Esta película le concedió a Rihanna el premio Golden Raspberry –o los Razzie, que distinguen lo peor del cine–en la categoría Peor actriz de reparto, y un Teen Choice Awards por Actriz revelación.

Rihanna en el estreno de Batalla Naval en 2012.

Otros papeles

Posteriormente, siguió participando en películas a través de cameos, como lo fue en Este es el fin (2013), donde participaron Seth Rogen (Ligeramente embarazada), Jay Baruchel (Golpes del destino), James Franco (El planeta de los simios) y Jonah Hill (El lobo de Wall Street); o en Annie, como Diosa de la Luna (2014).

Al año siguiente fue la productora ejecutiva y la cantante de la banda sonora de Home: no hay lugar como el hogar (2015), una película animada donde también participaron en las voces Jim Parsons (The Big Bang Theory), Steve Martin (Más barato por docena) y Jennifer López.

Tras varios proyectos, participó en la producción y en el reparto de Ocean’s 8: Las estafadoras (2018), donde interpretó a Nine Ball. Su papel no se redujo a un cameo, sino a apariciones estables durante el film, que fue positivamente valorado por la crítica.

Rihanna en Ocean’s 8: Las estafadoras (2018)

La televisión y... ¿un Oscar?

Participó en nueve ocasiones en The Ellen DeGeneres Show, un espacio de conversación, y en otras instancias, como en My super sweet 16, All my children, y como jueza invitada y tutora en programas de concurso como The X Factor y The Voice, respectivamente.

Ya en 2017 se integró a la quinta temporada de Bates Motel como Marion Crane, un icónico personaje de Psycho (1960), película de Alfred Hitchcock, en la que se basa la serie. Así, la cantante interpreta a una curiosa y rebelde huésped del hotel, cuya aparición es permanente en tres episodios.

De vuelta en el cine, la voz de Rihanna emocionó con Lift me up, canción principal de Black Panther: Wakanda por siempre (2022). La cinta del Universo Cinematográfico de Marvel dio un giro en su trama tras el fallecimiento de Chadwick Boseman en 2020, quien interpretaba a Pantera Negra.

Ese tema le llevó a Rihanna a estar nominada por primera vez a un premio Oscar en 2023 en la categoría Mejor canción. Si bien sus inicios en la pantalla no fueron prometedores, casi se hace con una estatuilla dorada que premia lo mejor del séptimo arte. Aunque claro, no hubiera sido como actriz, sino como cantante.