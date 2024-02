Vocalista de Maná y los dichos sobre dar mar a Bolivia: “Nunca quise decir que era un deber de Chile”

Un problema en la rodilla de vocalista Fher Olvera fue lo que impidió que Maná se presentara en la edición 2023 del Festival de Viña. Sin embargo, una polémica rondó a la banda por esos días y el rebote aún se escucha en nuestro país. Unas declaraciones del vocalista del grupo en que respaldaba la idea de que Chile le entregara mar a Bolivia. “No quiero que me critiquen los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón. Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país. Un pedacito que le dieran”, declaró.

Además, corrió el rumor de que el grupo habría decidido no volver a presentarse en esta larga y angosta faja de tierra mientras ello no sucediera. Pero Maná volvió, y abrirán la jornada de este martes 27 de febrero.

Consultado por la prensa, Olvera aclaró sus dichos. “A veces las cosas se sacan de contexto. Yo dí una opinión muy respetuosa de decir ‘oye, algún día se podrían poner de acuerdo los gobiernos chileno y boliviano en abrir una canchita, una pequeña franja de salida a Bolivia hacia el mar y tal vez funcionaría para los dos países. Pero claro, (uno) no se puede meter con la integridad del país que tiene el mar no quiere o no puede hacerlo por alguna razón política o económica”.

“Los países somos soberanos de nuestro territorio, es como si a nosotros Estados Unidos nos dijera ‘oye dame una canchita más para meterme más hacia Tijuana’”, agregó.

En la misma respuesta, Fher zanjó: “Si tuviera una razón más humanista, que era mi parte, se pueden poner de acuerdo, o prestar. Pero nunca quise por ningún motivo decir que era un deber de Chile o de gobierno... o que no vendríamos más a tocar”.

Además, el vocalista se centró en descartar la idea de que Maná hubiese pensado en no tocar más en Chile. “Yo creo que es uno de los países donde históricamente más discos vendemos per cápita. Hemos grabado conciertos aquí, tenemos amigos chilenos, es un país que nos ha dado mucho y simplemente no vamos a decir que no vamos a venir a tocar acá... Chile es un país bellísimo, un agasajo venir a hacer nuestros shows”.

El baterista Álex González también desmintió la supuesta idea de que el grupo no vendría más a Chile. “Amamos este país”.

Alex González, baterista de Maná.

La banda además comentó que su show tendrá participación en el enfoque solidario del Festival. “Vamos a poner una parte importante de las ganancias de este Festival, las donaremos a dos beneficencias y meter toda la ayuda”, esas serán Desafío Levantemos Chile y Un techo para Chile.

El conjunto tendrá una actuación larga, así lo comentó González: “Nos dieron 70 minutos, para nosotros es como que apenas estamos calentando motores, es nuestra quinta vez, amamos este festival. Yo recuerdo cuando vi a Police (1982) la primera vez, o a Soda Stéreo (1987), nosotros decíamos ‘guau, algún día tenemos que estar aquí, y es la quinta vez. Estamos muy agradecidos con Chile, muy agradecidos con los organizadores del evento por regresarnos. Gracias a Dios, Fher está muy bien de la rodilla, por eso no pudimos venir el año pasado....”.

“Y de la voz”; complementó Olivera.

Maná abrirá la tercera jornada de Viña 2024, este martes 27 de febrero.