Qué artistas se presentan este martes 27 de febrero en Viña 2024

Maná

Los mexicanos concretan, ahora sí, su retorno al Festival tras la cancelación del 2023 debido a una lesión del cantante Fher Olivera. Tal como en ese año, el público agotó las entradas para verlos, lo que confirma su arrastre en el país. Quienes conocen la interna señalan que la organización los trajo como un guiño a su historia con el “Monstruo”, al que enfrentarán por quinta ocasión. Además, los de Oye mi amor anunciaron una donación para ir en ayuda de los afectados por los incendios. Al país llegan con su gira México lindo y querido Tour, el que los tendrá con un show propio en el Movistar Arena agendado para el 28 de febrero, tras su participación en Viña.

Luis Slimming

“Don comedia” es uno de los fenómenos del humor chileno. Con su estilo de chistes cortos triunfó en la edición 2023 del Festival del Huaso del Olmué, consolidando un paso natural que han dado otros comediantes. Habitualmente tiene una intensa agenda de presentaciones en vivo, además de participar en el programa El purgatorio de Canal 13 y estar muy activo en YouTube, donde conduce el programa de entrevistas Entre broma y broma. Fue seguido por la organización, aunque se demoró la confirmación para concordar el guión que va a presentar. En la previa llega con un traspié; en enero estuvo en el Festival de la Voz de Chile Chico, en la región de Aysén, donde fue pifiado por los espectadores. “Saliendo de mi zona de confort. Así me preparo”, señaló a Biobío.

Men at work

Tras negociaciones con varios nombres, el número anglo de esta temporada llega desde Australia. Se trata de la banda Men at work, o más bien, una nueva versión de la misma. Desde 2019 se reactivó con una formación que solo cuenta con el cantante Colin Hay como único integrante original. Es decir es una agrupación con músicos de sesión que interpretan con precisión el repertorio clásico, donde destacan clásicos como Down Under, Who can it be now, Overkill, It’s a Mistake, Dr. Heckyll & Mr. Jive. Además de su presentación en Viña tienen en agenda un show en Gran Arena Monticello el próximo 29 de febrero.