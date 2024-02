¿Son hermanos o pareja? La particular historia del dúo que compone Miranda!

La antes banda argentina Miranda! se presenta en la Quinta Vergara para la segunda noche del Festival de Viña 2024. Desde la salida de Lolo Fuentes en 2017, el proyecto siguió funcionando solo con ambos vocalistas: Ale Sergi y Juliana Gattas.

Desde la formación en 2001, se ha especulado respecto al vínculo que une a ambos protagonistas. Durante un tiempo se aseguró que eran hermanos, como Pimpinela, aunque otros aseguran que se trata de una relación amorosa.

Pasaron años sin que ninguno de los integrantes diera información al respecto, hasta 2020.

En septiembre de ese año, con las cuarentenas por la pandemia activadas, ambos artistas estuvieron presentes en un capítulo de Estelita en casa, un programa de entrevistas con la conducción de Jay Mammón, conocido por no tener escrúpulos al consultar distintos temas a los distintos invitados.

En este, el también humorista les consultó lo que muchos querían saber: “¿Nunca se confundieron las cosas, nunca se comieron el estofado entre ustedes?”. A lo que entre carcajadas respondieron: “Confundirnos no. No hubo ninguna confusión, lo hicimos a conciencia”. Revelando que estuvieron seis meses en una relación, años antes de comenzar el proyecto de la banda.

Ambos se conocieron en 1998 debido a un amigo en común. Y más recientemente, en una aparición de la pareja en Meet in del programa de radio La 100, de Argentina, Gattas comentó: “Tenemos un vínculo bastante particular y único. No tengo ninguna relación en mi vida parecida a la que tengo con Ale. Si bien a veces me siento muy familiar, no me llevo igual con él que con mi hermano. Tengo una comodidad y una distensión que no tengo con ninguna otra persona, ni con pareja”.

Mientras que en la misma instancia, Sergi agregó: “En Juliana encuentro la socia ideal. La que cuando yo le propongo algo, ella lo engalana y me lo devuelve más lindo. Es genial así, yo no cambiaría nada. Para mí (Miranda!) ya va a durar por siempre, más allá de lo que hagamos”.