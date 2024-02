Sergio Freire critica las pifias en Viña: “Es una falta de respeto, pero es parte de la idiosincrasia del chileno”

Seis años después de su exitoso debut en la Quinta Vergara, Sergio Freire regresa a Viña del Mar y se presentará este jueves, misma jornada en que se subirán al escenario Los Bunkers y Young Cister.

“Siento que ya era el momento (para volver)”, reconoció en la conferencia de prensa de este miércoles, donde adelantó que basará su rutina en A lo maldito, un espectáculo con el que giró por el país y que se inspiró en sus experiencias durante el confinamiento.

Foto: Dedvi Missene

“Este show nació como una respuesta al encierro de la pandemia”, detalló. “Eran las ganas de salir y encontrarse con la gente, con el público, entonces está compuesto de mucho chiste rápido, muy poca historia. Es explosivo, es dinámico”, explicó, asegurando que “va a haber cosas que nunca he hecho en un escenario”

Esta vez, según reveló, su fichaje en el evento se selló con mayor antelación que en 2018, cuando fue incluido en la misma noche que CNCO, Augusto Schuster y Zion & Lennox.

“La primera vez fue mágico para mí. Tuve la invitación superencima el 2018, entonces como me encontré con el Monstruo, con la prensa. Fue todo muy sorpresivo. Pero esta vez me invitaron con mucho tiempo a este certamen”, contó.

El exintegrante de El club de la comedia detalló que en esta ocasión pidió presentarse en la primera jornada del festival , en un momento en que la parrilla todavía no estaba definida. Sin embargo, eso cambió cuando escuchó la propuesta que le tenía preparada la organización compartir noche con Los Bunkers, extendiendo la broma que él mismo inauguró en su estreno en la Quina Vergara y que Fabrizio Copano extendió en 2023.

“Yo no sabía que iban a estar. Soy un agradecido. Imagínate para los fans de los Bunkers: ver a Los Bunkers y después ver a un Bunker haciendo humor. Es una noche soñada”, bromeó.

Freire también se refirió a Javiera Contador, quien tuvo un complejo paso por la Quinta Vergara tras el emotivo show que brindó el italiano Andrea Bocelli.

Foto: Dedvi Missene

“Andrea Bocelli hizo algo muy atípico para lo que es el Festival de Viña. Vimos algo que no estamos acostumbrados, un espectáculo que yo creo que nadie se esperaba que fuera de esa envergadura, y creó un ambiente diferente. Creo que fue un día complicado”, sostuvo.

También le dedicó palabras a la figura de Casado con hijos, a quien definió como una “tremenda actriz, tremenda comediante, y espero que esto no nuble su carrera y siga en la comedia, que es lo que lleva en la sangre”.

En ese sentido, entregó su perspectiva sobre las pifias, un fenómeno inherente a la mayor cita musical del continente. “Yo opino que la pifia es una falta de respeto”, afirmó. “Pero no puedo cambiarla, es parte de la idiosincrasia del chileno y es parte de los festivales. Lo que no me gusta de la pifia es que es como un análisis inmediato que se le hace a la comedia. No así, por ejemplo, con la música, donde si un artista desafinó o cantó mal, esos análisis se hacen al otro día. Creo que el humor se debería medir de la misma forma y hacer todos los análisis después de que la persona se presenta”.

“Si se pudiera sacar algo positivo de ese lugar, es que hace que uno trabaje el triple. Chile tiene los mejores comediantes de Latinoamérica por eso”, agregó.

Además, el humorista habló sobre el celebrado debut de Luis Slimming, quien este martes se llevó las dos gaviotas con una rutina veloz y sólida que hizo reír al público.

Foto: Dedvi Missene

“Me gustó mucho la presentación de Luis Slimming. Siento que eso es lo bonito de la comedia, que muestra todos sus colores. La comedia es como los ritmos musicales: hay comedia más metalera, hay comedia bachata, hay standaperos de todos los estilos. Y lo que mostró ayer Luis Slimming fue algo diferente a lo que la gente estaba acostumbrada a ver en stand-up. Fue como un Álvaro Salas standapero, muy rápido. Me gustó, lo disfruté mucho, se me hizo corta la presentación”.

¿Habrá sorpresas en su segundo paso por Viña? “Tengo una sorpresa: no voy a llegar. Me voy a mandar un Peso Pluma”, bromeó, haciendo un guiño al cantante mexicano que se bajó a último momento de esta edición del festival. “Van a ver a un Sergio Freire totalmente diferente al de 2018″, cerró.