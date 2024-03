La conexión entre Silvio Rodríguez y Los Bunkers: la vez que el cubano reaccionó a uno de sus discos

El sexto álbum de estudio de Los Bunkers no contiene música original del grupo penquista, sino sus propias versiones de temas de Silvio Rodríguez. Música Libre se llamó el conjunto de doce canciones, que reinterpretaban al artista cubano en su propio estilo rockero.

Este fue el primer trabajo del quinteto fuera de Chile, que se instaló en México a grabar bajo la producción de Emmanuel del Real, integrante de Café Tacvba.

Y es que todos los integrantes se declaraban seguidores de Silvio Rodríguez. “Muchas veces calentamos las manos interpretando canciones de otros autores que nos gustan mucho. Es una muestra más de la libertad con la que trabajamos. Esto es un regalo que nos hemos hecho. Y Silvio es una influencia desde el comienzo. Lo escuchamos desde los 80″, dijo en su momento Francisco Durán, guitarrista.

El martes 7 de septiembre de 2010, se presentó, simultáneamente en radios chilenas y mexicanas, el primer corte promocional del álbum Sueño con serpientes. Aún no se adelantaba el contenido final del nuevo proyecto, pero obviamente el tema del revolucionario adelantaba el tono del resultado final.

Finalmente, Música libre llegó primero a México en noviembre, y a Chile, en diciembre de ese año, a través del diario Las Últimas Noticias y su venta en supermercados. Posteriormente, Los Bunkers presentaron las nuevas canciones en una gira con el mismo nombre del álbum.

Este contó con una docena de temas, donde Al final de este viaje en la vida y La era está pariendo un corazón cuentan con la participación del músico chileno Manuel García.

La reacción

El grupo conformado por los hermanos Francisco y Mauricio Durán, Álvaro y Gonzalo López, y el baterista Mauricio Basualto, enviaron al cantautor cubano una copia de Música Libre.

“Le mandamos el trabajo hecho, una premezcla y nos mandó un mail súper bonito, en que decía que había encontrado ‘súper bueno’ el trabajo”, reveló el guitarrista, Mauricio Durán, al diario Milenio.

Y sí, las opiniones del cubano fueron positivas. Así lo reveló él mismo a un diario de ese país. “Aunque no los conozco personalmente, les agradecí mucho este trabajo porque son músicos muy jóvenes, de mucho empuje, y es muy lindo para un compositor como yo que los jóvenes retomen sus obras y las toquen”, declaró el autor de Una mujer con sombrero a Cuba Debate.

“Ellos me mandaron las grabaciones, ya terminadas, cuando todavía las estaban trabajando. Me pareció muy bonito el trabajo, se los agradecí mucho, porque son gente muy joven, y que hagan canciones de alguien que puede ser su padre, no sé si su abuelo en algunos casos. Aun así, son músicos de mucho empuje”, contó el músico.

El álbum de 42 minutos y sus covers se convirtieron en un clásico de la banda, que retornó el 2023 y ahora pisa otra vez la Quinta Vergara.