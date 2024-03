De Bach y Beethoven a compositoras actuales: Música UC presentará más de 110 conciertos gratuitos

La pianista Amy Beach era una incipiente compositora cuando Antonin Dvorák llegó a Estados Unidos, en 1892, para dirigir el Conservatorio Nacional. El gran músico checho hizo entonces un comentario poco afortunado en la prensa, pero sintomático de la época: “Aquí todas las mujeres tocan. Está bien, es genial. Pero me temo que las mujeres no podrán ayudarnos mucho. Ellas no tienen poder creativo”. Días después, Amy Beach envió una carta al periódico, donde hacía una lista de obras nacidas del talento femenino. “Más mujeres que nunca están interesadas en el estudio serio de la ciencia de la música y el arte”, escribió.

Cuatro años más tarde, Amy Beach estrenó su Sinfonía Gaélica con la Sinfónica Boston. Fue la primera sinfonía escrita por una mujer publicada en Estados Unidos. De este modo la pianista nacida en 1867 se transformó en una pionera entre las compositoras americanas. Autora también de una Sonata para violín, un quinteto para piano y un cuarteto de cuerdas, su obra será la protagonista del Día Internacional de la Mujer en el Instituto de Música UC.

Este viernes 8, a las 13.30, en el Centro de Extensión Oriente (Av. Jaime Guzmán 3.300), alumnas de Música UC interpretarán parte del repertorio de Amy Beach y de la compositora polaca Grazyna Bacewicz, autora de vigorosos conciertos y obras para violín y piano.

De esta forma, el Instituto de Música UC dará inicio a su temporada 2024, que contempla más de un centenar de conciertos gratuitos. En total, serán 111 presentaciones que recorrerán más de cuatro siglos de creación musical, desde el Renacimiento hasta la producción actual, distribuidos en diferentes ciclos.

“Este 2024 tenemos programas importantes de música chilena, así como obras de compositoras mujeres, que es una línea programática que estamos incentivando”, dice la directora del Instituto de Música UC, Karina Fischer.

La temporada celebrará aniversarios destacados, como los 150 años del natalicio de Arnold Schoenberg, 175 años de la muerte de Frédéric Chopin y 120 de la partida de Dvorák, entre otros. Los hitos del repertorio universal dialogarán con la música actual, la antigua y la latinoamericana.

El Réquiem de Gabriel Fauré, a 100 años de su muerte, marcará la apertura del XXI Encuentro de Música Sacra, la próxima semana (12 y 13 de marzo). El ciclo se extenderá hasta el 29 de abril, con funciones todos los martes, a las 19.30, en el Templo Mayor del Campus Oriente UC, y al día siguiente en parroquias de Providencia o La Reina.

Este año el Concierto de Semana Santa estará dedicado a la Pasión según San Marcos de J.S. Bach, con dirección del argentino Jorge Lavista y la participación del barítono Patricio Sabaté como Jesús y el tenor Rodrigo del Pozo como Evangelista, junto a elencos UC. Tendrá tres funciones, del 25 al 27 de marzo, en el Salón Fresno del Centro de Extensión (Alameda 340), en la Catedral de Santiago y en Campus Oriente.

Temporada de Cámara

El domingo 28 de abril comenzará un nuevo Ciclo Bach Santiago, proyecto impulsado en 2018 por el director Víctor Alarcón y cuyo propósito es interpretar todas las cantatas del compositor alemán. El ciclo se realizará los domingos a las 18.00 h.

La Temporada de Cámara UC celebra 60 años y ofrecerá 53 conciertos, de mayo a octubre. Cada martes estrenará un programa a las 19.30, en Campus Oriente, y lo replicará en salas como el GAM, Mavi UC, Centro Cultural Vicente Bianchi de La Reina, Teatro Joan Jara de Lo Prado y a partir de este año, el Centro Cultural de Puente Alto.

La temporada parte el martes 7 de mayo con un recital de piano de Luis Alberto Latorre dedicado a música chilena: Alfonso Leng, Pedro Humberto Allende y Acario Cotapos. Una semana después, compositoras del siglo XIX y XX serán interpretadas por las profesoras Karina Fischer, Eun Seong Hong y el profesor Guillermo Lavado, entre ellas Clémence de Grandval, Lili Boulanger y Sofia Gubaidulina.

El ciclo abarca también “Pierrot Lunaire de Schoenberg, las Canciones del Caminante de Mahler en versión de Schoenberg, el Cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen, las Sonatas para viola y piano de Brahms, el Retablo de Maese Pedro de Manuel de Falla y una suite de West Side Story de Bernstein”, entre otras, destaca Felipe Ramos, coordinador de Extensión.

El Concierto Aniversario UC estará dedicado a Beethoven: en el salón Fresno (6 de junio) y la Catedral de Santiago (8) se escuchará la Sinfonía N° 1 y el concierto Emperador, con el pianista Luis Alberto Latorre.

Monteverdi, Mozart, Wagner, Schumann, Schubert, Ravel y Gershwin formarán parte también de los conciertos de cámara, entre otros grandes compositores.

A esta copiosa oferta se agregan el Festival de Música Electroacústica (2- 4 de mayo), el Encuentro Internacional de Compositores y Compositoras (6-8 de agosto), el Festival de Música Contemporánea (5-9 de noviembre), la temporada UC para niños y niñas, el ciclo Alumni Música UC y el Encuentro Coral UC.