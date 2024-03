Claudio Narea habla sobre la querella de González contra Tapia: “También me deben dinero”

Hasta el momento, el guitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, no se había referido a la querella que involucra a dos de sus excompañeros de banda. La acción judicial la interpuso Jorge González contra Miguel Tapia y a su exrepresentante, Alfonso Carbone, donde los acusa de haberlo engañado para que firmara documentos que después sirvieron para levantar sociedades comerciales que tenían como objetivo rentabilizar el catálogo de los sanmiguelinos.

Aquellos documentos crearon la sociedad San Miguel Spa, donde se manejó - sin conocimiento de González - parte del patrimonio del vocalista. Así, la querella fue considerada admisible por la justicia y ya se encuentra en proceso de investigación.

Por primera vez, Claudio Narea se refirió al tema, en conversación radio Futuro. Mientras hablaba de su actual desarrollo artístico y su paso por diferentes países, dijo: “En Dinamarca el país está pensando para todos. Aquí no. En Los Prisioneros mismos han puesto el pie encima algunas veces a algunos. En este caso a mí (...) Finalmente cada quien recibe lo que tiene que recibir. Yo estoy contento porque puedo tocar. Creo que no tenemos igualdad, nunca la tuvimos dentro de Los Prisioneros”.

Los Prisioneros Archivo Cedoc/Copesa

“Como espectador desconozco de los detalles de esta situación. A mí obviamente también me deben dinero, pero no me he querellado”, detalló, reconociendo que no había hablado ni con Jorge ni Miguel sobre el tema.

“(Carlos) Fonseca manejaba esto y ya no está. Por lo menos a mí no me respondía nunca. Yo decía: ‘Oye, ¿cuándo hay pago?’. Podían pasar meses y nunca me respondía”, explicó el guitarrista. “Yo estoy esperando a ver qué pasa”, apuntó.

Actualmente, el músico prepara su próxima gira internacional, donde pasará por Estados Unidos en abril de este año.