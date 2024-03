Gloria Benavides y Maitén Montenegro hablan del show de Javiera Contador en Viña: “Era imposible controlar esa situación”

En la última edición del Festival de Viña del Mar, la presentación de Javiera Contador estuvo marcada por las incesantes pifias del Monstruo. A más de una semana de su puesta en escena en la Quinta Vergara, diversas personalidades del rubro se han referido a su rutina; incluso, ella misma, publicó una reflexión en sus redes sociales.

“Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía como calmar, con una Quinta muy enojada me descolocó totalmente. No hice mi rutina. Apenas unas partes inconexas, sin gracia, sin mucho sentido”, escribió en Instagram, en referencia también a lo que había generado el show del tenor italiano Andrea Bocelli.

Al respecto, Culto habló con dos exponentes del humor en Chile: Gloria Benavides, la primera mujer participar como comediante en el Festival de Viña; y Maitén Montenegro, quien se presentó en 1985 en el escenario viñamarino y quien fue una de las fundadoras del Jappening con Ja.

“Todos los festivales están marcados por las pifias a alguien, son como una necesidad. Es un agonizante Monstruo que saca sus garras en algunos momentos y aparece. A mí no me agrada jamás que haya una pifia, no me parece que no puedan desarrollar su trabajo los artistas, más en un lugar que es tan temido, tan difícil, tan codiciado”, reflexiona Montenegro.

“Estuve mirando, me puse muy nerviosa, porque conozco a Javiera, sé el talento que ella tiene, es una persona increíble, la conozco hace muchos años. Cualquier persona que hubiera salido después de Andrea Bocelli habría tenido problemas, porque fue un espectáculo mundial, redondo, espectacular. Era muy difícil para cualquier persona haber sabido hacer humor ahí”, comenta la conocida por su personaje de La Cuatro Dientes.

“Me parece que cada vez que hay un éxito tan aplastante como Bocelli, lo que viene después pasa a un lugar de sacrificio, casi siempre”, sentencia Montenegro.

Maitén Montenegro agrega que la respuesta fue escasa, tanto de Contador como de la organización del certamen. “La reacción de la gente está supeditada a de dónde viene, para dónde va, quién actuó antes, cuánto le gustó, que quiere en el momento. Algunos artistas pueden salir más rápido que otros. Para escenarios que te sorprenden, como Viña, tiene que haber una capacidad de reacción y un oficio de cómico, más que de actor que hace humor. Es un camino distinto, el oficio tiene muchos ángulos”, indica.

“Creo que capacidad de reacción fue poca, tuvo que ir la Javiera y era casi imposible controlar esa situación, era muy complejo. Javiera es una tremenda profesional, una actriz. Yo lo único que hago– no quiero ser pesada con eso– pero yo hago una diferencia entre los actores que hacen humor y los humoristas”, agrega la también cantante.