Bikini Kill: “No se puede dar por sentada la libertad o los derechos humanos. Hay que luchar siempre”

No recuerda el momento, pero sí tiene una idea de cuando pudo ocurrir. Fue durante el largo tránsito entre la niñez y la adolescencia en que Tobi Vail (54), baterista y fundadora de las fundamentales Bikini Kill, conoció el feminismo. Eran los primeros años setenta, entre la crisis del petróleo, el escándalo de Watergate y la segunda oleada de feminismo en EE.UU., concentrado en denunciar las desigualdades

“Yo era una niña en la década de 1970, que fue la época de la liberación de la mujer y el feminismo de segunda ola en los Estados Unidos y otros lugares. Así que probablemente estaba un poco a mi alrededor, pero al mismo tiempo, todo era muy sexista. No podíamos practicar deportes en la escuela con el mismo estímulo que los chicos, y eso me parecía mal como niña. Se animaba y financiaba a los equipos deportivos masculinos, y a las chicas aún no se nos animaba a ello. Ahora eso está cambiando, pero creo que tal vez aprendí sobre el feminismo leyendo libros, porque leía mucho cuando era niña”, cuenta vía Zoom a Culto.

Bikini Kill

Tobi Vail, es uno de esos nombres claves del rock alternativo de los noventas que han quedado algo rezagados ante el resplandor de figuras como Chris Cornell, Courtney Love o el mismo Kurt Cobain, con quien mantuvo una relación que tuvo tanto de afectiva como de colaboración artística. De hecho, biógrafos de Cobain como Charles Cross, aseguran que ella fue la persona que le habló por primera vez de feminismo al líder de Nirvana y que algunas canciones que este escribió para el esencial álbum Nevermind (como Lounge act y Drain you), están inspiradas en ese vínculo.

Como sea, el grupo fue pionero del movimiento Riot Grrrl, el que a partir de la autogestión reunió a bandas y artistas de rock alternativo en torno a proyectos liderados por mujeres, muchos de ellos con perspectiva feminista en su obra. Con una propuesta de rock crudo y una puesta en escena transgresora y militante, en su discografía se cuentan epés, slipts junto a otros artistas (una técnica muy usada en el ambiente under, también replicada en Chile), un par de discos y una trayectoria que tuvo una primera etapa en los noventa y un regreso en 2019, cuya extensión en directo se vio cortada por la pandemia.

Como integrante de Bikini Kill (que además integran Kathleen Hanna y Kathi Wilcox) Tobi Vail visitará Chile por primera vez para tocar este jueves 7 de marzo en la discoteca y centro de eventos Blondie, como parte de su primera gira sudamericana que incluye presentaciones por Brasil, Argentina y Perú. Nunca ha estado en el país, confirma. “Las otros miembros de la banda, sé que tocaron en la Ciudad de México, pero en los años 90, cuando Bikini kill fue por primera vez. Ahí no conocíamos a nadie que nos pudiera traer, así que es una especie de sueño nuestro poder ir de gira a América Latina”.

¿Cuál es la diferencia de tocar ahora que en los años noventa?

Los espectáculos son más grandes, son enormes si los comparas con lo pequeños que eran antes. Y también es diferente porque se hace de forma más organizada con el agente de reservas, el gestor de la gira y el alojamiento. Y todo eso lo hace alguien ajeno al grupo. Antes lo hacíamos nosotros y aprendíamos sobre la marcha. Ahora es un poco más profesional, pero los espectáculos siguen siendo para todas las edades. De hecho, son incluso más para todas las edades que antes, porque ahora nuestros fans son mayores. Por ejemplo, en los 90, cuando teníamos 20 años, probablemente no habría gente de 50 en el público, pero ahora hay gente de 50 y hasta de ocho años que pueden vernos. Es increíble.

Habitualmente se marca el vínculo de Bikini Kill con el movimiento Riot grrrl ¿les acomoda esa etiqueta?

En los 90′ no considerábamos que Riot grrrl fuera un género o un estilo de música. Era algo que otra gente podría haber asumido, intentamos muchas veces hacer algo distinto, pero a estas alturas todo el mundo piensa que es lo mismo, así que nos quedamos con eso. Pero en realidad nos vemos como un grupo feminista de punk rock en línea con muchos grupos feministas a lo largo de la historia del punk, no sólo algo que ocurrió a principios de los noventa.

¿Y qué tan difícil era ser un grupo feminista de punk rock en los noventa?

Nosotras nos enfrentamos a la discriminación y la hostilidad, no sólo por ser mujeres, sino también por ser feministas abiertas que hablaban en contra de la violencia sexual y las agresiones sexuales y también a favor del derecho al aborto y de intentar cambiar la sociedad. Así que no se trataba sólo de que fuéramos chicas, sino de que además teníamos opiniones muy firmes y utilizábamos nuestra voz para concienciar y luchar contra brutalidad que no estaba separada de la escena punk. Y sigue sin estar completamente separada, como vemos hasta hoy que todavía hay problemas dentro de la escena musical.

Cuando se reúnen en 2019 de alguna forma coinciden con una nueva oleada feminista, entre el #MeeToo y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos ¿cómo Bikini Kill dialoga con esta nueva ola?

En Estados Unidos fue un momento realmente malo, porque en 2019 Trump era presidente, y pudimos ver que Roe v. Wade, el derecho al aborto en los Estados Unidos, iba a ser eliminado. En 2022, cuando estábamos de gira, nos enteramos de que eso era real. Y ahora, en 2024, ya no tenemos el derecho al aborto protegido por la Constitución. Así que en muchos sentidos, las cosas están peor. En algunos aspectos, las cosas están mejor. Pero creo que esto demuestra que no se puede dar por sentada la libertad, la liberación o los derechos humanos. Hay que luchar siempre, y ojalá que sea una lucha colectiva, y no sólo una lucha individual para encajar en tu propio beneficio personal, sino para liberar colectivamente a todas las mujeres y, en realidad, a todas las personas. Así es como yo veo lo que es el feminismo, está vinculado a la liberación de todos.

¿Siente que Bikini Kill ha ganado reconocimiento de la industria y los medios mainstream con los años?

Bueno, hoy he recibido un correo electrónico que decía que la revista Rolling Stone había votado a Rebel girl como una de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Me ha sorprendido un poco. Así que quizá esté empezando a ocurrir.

¿Qué está escuchando por estos días?¿puede recomendarnos un disco?

Hoy he ido a correos a recoger mi correspondencia y me ha llegado el nuevo álbum de Mary Timony, una cantautora americana. Se llama Untame the Tiger o algo así, está en Merge Records y ya lo he escuchado tres veces hoy. Es muy bueno.

Hace 30 años lanzaron Pussy Whipped, el álbum que les dio algo de reconocimiento y posicionó al movimiento Riot grrrl ¿les cambió algo la vida ese trabajo?

Bueno, Bikini Hill empezó en 1990, luego sacamos una maqueta en el 91, y luego no sacamos nada durante un tiempo, un par de años. Luego muy rápidamente sacamos algunas grabaciones que teníamos sólo para documentar la banda. Asi que el album Pussy whipped fue en realidad otro documento de como sonaba exactamente nuestro show en vivo, fue como grabarlo y sacarlo. No sé si realmente cambió mucho las cosas para nosotros.

¿Tienen planes de lanzar un nuevo disco?

No, no tenemos planes de hacerlo. Aunque si todos viviéramos en el mismo sitio, creo que sería más probable, pero como vivimos en diferentes partes del país, en realidad sólo hemos tocado juntas para preparar las giras, y tenemos muchas canciones que aprender y en las que trabajar. Así que todavía estamos aprendiendo algunas de las viejas canciones, reaprendiéndolas.

Según Charles Cross, el biógrafo de Kurt Cobain, usted fue la primera persona que le habló de feminismo a Kurt ¿fue así?

¿Qué libro es?¿cómo se llama?

Se llama Heavier than heaven...

Creo que es uno de los libros que no me parecieron muy precisos, así que personalmente no me fiaría.

Bikini Kill se presentará esta noche en el Centro de Eventos Blondie, cuyas últimas entradas están la venta vía Puntoticket, con las chilenas Sin lencería como número de apertura.