Jared Leto, no sólo la voz de 30 Seconds to Mars: el singular culto que lidera en Croacia, una veneración entre yoga y árboles

Jared Leto es actor, cantante, director y productor, además, es líder de un “culto” que se engloba en el festival Mars Island, en Croacia, donde se le rinde reverencia a su figura. Comenzó desempeñándose en el mundo público a través de la actuación. Sus primeras apariciones se dieron en programas de televisión, al inicio de la década de los 90; posteriormente dio el paso a la pantalla grande, industria en la que hoy cuenta con más de treinta producciones.

En 2016 interpretó al personaje Joker en Escuadrón Suicida, compartiendo pantalla con Margot Robbie; así mismo, en 2022 protagonizó Morbius, cinta de Marvel que no tuvo buen recibimiento y resultó poco rentable. También aparece en La casa Gucci (2019), Blade Runner 2049 (2017) y El club de los desahuciados (2013). Por esta última obtuvo un premio Oscar en la categoría de Mejor actor de reparto.

Jared Leto en voz y guitarra

En 1998 inició un proyecto de larga data: la banda 30 Seconds to Mars. Grupo de rock alternativo integrado por Leto en voz y guitarra, Matt Wachter en el bajo y sintetizador, y Shannon Leto, hermano del actor, en la batería.

A la fecha cuentan con seis álbumes de estudio en las plataformas. El primero, llamado igual que la banda, se lanzó en 2002, y el más reciente, It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day se publicó en septiembre del año pasado. Ahora, son uno de los artistas principales en el Lollapalooza 2024, que se estará desarrollando en Chile los días 15, 16 y 17 de marzo en el Parque Cerrillos. Comparten line up con los headliners Limp Bizkit y Feid.

Además de la presentación a las 18:45 en el Escenario Cenco Mall, el día viernes 15, abren la jornada en el país con un sideshow previo. Los intérpretes de The Kill y Seasons tienen una presentación programada para el jueves 14 de marzo en el Teatro Caupolicán a las 21:00. Las entradas se pueden adquirir a través de PuntoTicket y los valores van desde los $34.500 a los $92.000.

Estas son las primeras fechas del año para la banda, en las que inauguran la gira a propósito del reciente lanzamiento. Esto, luego de varias temporadas en las que el principal se dedicó más plenamente a su carrera actoral, para volver ahora a los escenarios con el grupo que lleva dos décadas de vigencia.

Mars Island y sus fans en Croacia

Destaca en las alfombras rojas, con trajes extravagantes, pero también, su carrera tiene otra arista que llama la atención desde hace varios años. En 2019, Leto en conjunto con 30 Seconds to Mars, organiza el primer festival de tres días en Croacia llamado Mars Island, que de acuerdo a publicaciones realizadas por el grupo, reconocen como culto.

Para este evento, los seguidores pagan una entrada que varía entre los dos mil a los siete mil dólares. En su mayoría compuesto por mujeres, el público se viste completamente de blanco, igual que Leto. En esa instancia el cantante expone como si fuera un profeta a sus fieles fans. Desde que se difundieron las primeras fotografías, los internautas fueron enfáticos al comparar las imágenes con una secta, tildándolas incluso de “perturbadoras”, en algunos casos.

De acuerdo al testimonio de personas que participaron, se entiende que otra de las actividades, además de la música en vivo, es realizarse tatuajes con la tipografía del logo de la banda, o haciendo alusión a la misma; sin embargo, no circulan imágenes al respecto.

En el sitio oficial del grupo, escriben: “Mars Island es una experiencia de tres noches con un festival todo incluido en una isla privada de Croacia. Relájate y recupérate con yoga entre los árboles, sumérgete en el mar Adriático, mira una proyección de medianoche u observas las estrellas y presencia dos actuaciones íntimas de 30 Seconds to Mars. Mars Island es una experiencia como ninguna otra”.

Lejos de las redes sociales, ninguno de los integrantes se ha referido al tema, aunque siempre destacan que tienen un “increíble grupo de fans”. La frase “Sí, esto es un culto”, escrito en distintas plataformas, también ha aparecido en merchandising oficial y en algunas letras de canciones. Además, debido a la apariencia del vocalista, con cabello largo, se le ha comparado incluso con la imagen de Jesús, sumando a la figura de líder de secta que se rumorea hace años.

Reproduce 30 Seconds to Mars a continuación