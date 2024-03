Un cierre épico de Emociones Clandestinas, Los Tres y Ana Tijoux: historias del primer Festival REC

El espíritu penquista

“Primero fue el sueño de hacer un hito que representara el espíritu de la ciudad. Soy de Concepción y las ganas venían de hace mucho rato. Habíamos intentado y tocado puertas por todos lados– para qué voy a contar quienes nos dijeron que no –pero fue el Gobierno Regional, con el intendente de ese entonces, Rodrigo Díaz, y el actual gobernador. Trabajamos desde el principio de 2014 para hacerlo a principios de 2015. La idea era representar una característica cultural que tenemos los penquistas y la gente de esta región, que es algo que nos pasa con la música. Era como: encontrémonos, hagamos encontrarse a las bandas de la región, y Ana Tijoux fue la primera invitada de fuera. Cuando estamos cerca de los 10 años del REC, es bonito, es un espíritu que todavía se mantiene. El festival ha despertado energías muy bonitas”. Manuel Lagos (44), cocreador del Festival REC y su actual director.

“Llegaré ahí arriba”

“Tenía 13 años, si no me equivoco. Igual era chica, pero estaba justo en el boom de que estaba tocando guitarra, me gustaba mucho el rock, estaba muy fascinada con eso. Empecé a ir a algunos festivales chiquitos que se hacían en Conce o en San Pedro y recuerdo que ahí conocí a algunas de las bandas que fueron al REC, que eran la Julia Smith y Julius Popper. Cuando supe que venían al me emocioné mucho, y no pude quedarme hasta tarde, porque las micros pasaban hasta temprano, pero me acuerdo haber visto a Sergio Lagos. Recuerdo que me sorprendí, porque yo juraba que era solo animador, no sabía que cantaba (ríe).

Recuerdo que estaba impactada. ¿Cómo esto es gratis y pasa en Conce? Estaba muy feliz y muy contenta con todo lo que se hacía. Se me creó esa necesidad de yo algún día pisar un escenario y estar tocando frente al público. Yo decía: ‘yo soy de Conce, si en algún momento me va bien, llegaré ahí arriba’. Siempre voy, nunca he faltado a uno”. Rosario Guzmán (22), estudiante de Pedagogía en Educación Musical UdeC y guitarrista de la banda penquista Señorita Vincent.

Julius Popperen REC 2015

¿Es esto revolución?

“Bastantes años antes de 2015, no recuerdo con precisión, pero te diría que el 2010, yo era periodista del diario El Sur y tuve una reunión con Manuel Lagos y Sergio Lagos. Hablamos porque querían saber si era posible hacer un festival de rock o no. Dije que sí, que era posible, que sí había público. Además, si ellos estaban pensando en un festival gratuito, con mayor razón. Concepción ya mostraba en la práctica eso, era posible recoger ese pulso de lo que estaba ocurriendo con el rock en Concepción. El 2015 tenemos el primer festival. El cartel era fundamentalmente bandas de aquí y Ana Tijoux. Fue un bombazo. En ese momento ya no era periodista de El Sur, fui con amigos. Lo que más recuerdo fue el final, escuchar Emociones Clandestinas y a un Yogui Alvarado haciendo una especie de mantra, con alguna canción, ¿Es esto revolución?” Rodrigo Pincheira. Periodista, académico y autor de Genealogía del rock penquista. Orígenes y destino (1960-1990).

Emociones clandestinas

“Fue una gran experiencia haber estado como público y como director de un sello discográfico en Concepción, donde ese año se presentaban Los Santos Dumont y Niño Cohete, que eran bandas que estuvieron en el sello Beast Discos. Para nosotros estar con bandas dentro, que fueran parte del sello, fue importante. Como público lo pasé increíble. Fue una jornada histórica, con solo artistas de Concepción. En ese tiempo tenía 30 años, fui con familia y amigos. Recuerdo que en el último show, que creo que cerraba Emociones Clandestinas, se subieron todos los músicos de Concepción a tocar una canción Un nuevo estilo de baile, fue un momento bien épico.” Gustavo Bustos (38), productor artístico del REC y fundador de Beast Discos.

REC, un reencuentro

“Estaba en tercero medio, fui a ver a Julius Popper. Estuvo muy bacán y era un boom de gente. Yo nunca había ido a un concierto o a un Lolla. Recuerdo que llegamos adelante, se hicieron mosh, principalmente con Los Tres. Adelante estábamos ahogándonos, aparte era un escenario solamente. Para mí es un momento de reencuentro. Con mis amigos de toda la vida, me junto para los cumpleaños y para el REC. Nos organizamos, dónde nos juntamos, qué llevamos. Agendo esa fecha en el calendario. A veces no conozco a todas las bandas que van, pero igual es un momento de cultura. He conocido a muchas bandas que me encantan en el REC”. Constanza Villaseñor, profesora de biología.

Tradición

“Tenía 15 años y fui con unas amigas. En ese entonces el festival era mucho más piola, era chiquitito, había mucha más interacción con las personas. Fue Julius Popper y fue maravilloso, haberlos escuchado en el REC fue significativo. Estuvo Niño Cohete también, ellos marcaron mucho mi infancia. En ese REC dije que iba a hacer de esto una tradición en mi vida”. Camila Matte (23), socióloga.

Mosh en Machuca

“No cachaba del REC, no conocía el Festival, era chico y andaba con unos amigos en Coronel. Uno dice: ‘oye, es el REC, está Machuca’. Y partimos al Parque Bicentenario. Estaba una banda y cuando terminó, empezó Machuca. La pasamos bien, saltamos, gritamos, nos metimos al mosh. Después tocó Los Santos Dumont y me gustó caleta. Me acuerdo que había un grupo grande de universitarios que nos aguacharon, y estuvimos ahí con ellos sentados. Estuvimos compartiendo, vimos a Julius Popper, a Ana Tijoux, que estuvo súper buena. Los Tres, los gocé. Tocaron harto rato, fue una experiencia bonita. Después caché lo que era el REC, en Facebook en ese entonces”. Nicolás Puga (25), técnico en sonido e iluminador en el Teatro Biobío. Desde noviembre de 2023 trabaja en el equipo técnico de Machuca.