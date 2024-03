Manuel Lagos, director del Festival REC: “Los Bunkers vienen a saldar una deuda histórica”

Manuel Lagos, director del Rock en Conce, se reúne con Culto pasado el mediodía de este viernes 22 para hablar de música y el festival. Tras los imponentes escenarios Escudo y Entel, el director ejecutivo de Evolución, la productora a cargo del evento, revela los detalles que han dado forma al REC 2024. La llegada de Los Bunkers, el pronóstico del tiempo para el sábado 23 y la gran ausencia del RECPRO, son algunos de los temas que aborda, con las gafas de sol puestas para enfrentar un Concepción con cielos totalmente despejados (hasta ahora).

El fin de semana, Manuel Lagos estuvo en el Lollapalooza, pero ahí no era uno de los protagonistas. Estaba acompañando a su pareja, la cantante Javiera Parra, que se subió al escenario con los canadienses de Arcade Fire. La nieta de Violeta Parra se robó las miradas no solo en Chile, sino también en Lollapalooza Argentina.

Manuel Lagos

Lagos tiene que dirigir a un equipo de aproximadamente 180 personas y coordinar lo que pasa en el Parque Bicentenario, la explanada del Teatro Biobío y el teatro mismo. Penquista y melómano de corazón, espera también la compañía de sus cercanos.

“Mi familia viene al REC, tengo familia acá, de hecho recién vino a verme una tía de Coronel, me llamó y la saludé, no la veía hace meses. La Javi viene más ratito. La Javi ha pisado dos veces el escenario del REC, una vez con Los Imposibles y otra con su hermano en este tributo a Violeta Parra. Ahora viene de espectadora”, cuenta con una sonrisa.

“Viene llegando de hacer una colaboración muy bonita con Arcade Fire. Estuvimos toda la semana juntos. Fue muy bonito ver cómo la Javi fue un vehículo de traspaso de Violeta Parra. No hay nadie mejor que ella para decir quién es o cómo interpretar Gracias a la vida y cómo reinterpretarla. Verla haciéndolo con un grupo de gente del talento de Arcade Fire, es una de las cosas más impresionantes que me ha tocado ver. Ellos se interesaron en la Violeta y luego se hicieron amigos en la música. Cuando Win Butler la presenta como su nueva mejor amiga a la Javi (ríe), es verdad, porque no es alguien salamero que vaya a decir algo así como así. Es impresionante”, relata el hermano del animador Sergio Lagos.

La duda es evidente. ¿Habrá nuevas colaboraciones entre Arcade Fire y la líder de Javiera y Los Imposibles?

“Parece que sí, parece que los Arcade Fire no quieren soltar a la Javi Parra”, responde Lagos entre risas.

Win Butler realizó DJ set en el Lollapalooza Chile 2024 junto a Régine Chassagne y Javiera Parra.

Los Bunkers

El martes 19 de marzo, a cuatro días de que iniciara el REC, Divididos anunció la cancelación de su show en Concepción, debido a que su bajista sufrió un accidente que le dejó tres semanas de reposo.

El momento amargo para el público del festival duró poco, porque cerca de las 16.00 horas la organización informó un reemplazo que sorprendió: Los Bunkers tomarían el lugar de los argentinos. Así, la banda penquista cerrará la primera noche del REC, luego de pasar triunfantes por el Festival de Viña del Mar y antes de sus dos fechas en el Estadio Nacional.

– ¿Cómo se vive la llegada de Los Bunkers a Rock en Conce?

La única banda que no pudo estar la primera vez (2015), porque estaban en México, fueron Los Bunkers. Vienen a saldar una deuda histórica. El REC tiene que ver con ellos, tiene que ver con Los Santos Dumont, Los Tres, que vuelven a juntarse en este REC también, tienen que ver con tanta historia. Emociones Clandestinas, Niño Cohete, De Saloon. Y Los Bunkers siempre fue un nombre que fue pensando desde el primer momento.

Los Bunkers

– ¿Cómo se gestó la maratónica invitación?

Fue bien especial. Se alinearon hartos astros, o lo que sea. Pensar en una invitación anterior era difícil, porque ellos estaban empujando el tema de cuidar la venta del Estadio Nacional. Como ya están esos conciertos en sus capacidades andando, es que se logra un poco darle una vuelta. Con tres o cuatro días de antelación no va a afectar la venta del Estadio Nacional.

Entre eso, hubo la mejor de las voluntades de las dos partes. Nosotros defender esta invitación y la banda entender que el REC es importante para la banda y que la banda es importante para el REC.

– ¿Los Bunkers llegan este sábado 23?

Llegan este sábado, directo. Tocan hoy día en Calama, una locura. Son voluntades, al REC uno le dice que sí. Estoy seguro de que hubiera sido otro festival, se hubiera dicho que las condiciones no están. Es su región, todos sus miembros son de la región. Me imagino que los integrantes que son hinchas acérrimos de Huachipato, estarán con el dolor de lo que está pasando con la empresa y todo lo que implica. Hay harto sentimiento desplegado.

Manuel Lagos se sube al escenario principal mientras los integrantes de Niño Cohete están en su prueba de sonido.

– ¿Qué se siente tener nuevamente a Niño Cohete en el REC?

Son grandes amigos y estamos muy contentos de tenerlos de vuelta en el REC. Son una banda muy importante para Concepción, para la región. Estuvieron en el primer REC, en ese momento eran una banda incipiente, después se transformaron en algún momento en la banda más importante de la región. Claramente, Los Bunkers en ese momento estaban en un periodo de receso, pero Niño Cohete se transformó en una de las bandas más importante en esos tiempos. Somos todos de Concepción y hay cierta nostalgia.

Desafíos, lluvia e inclusión

El 2023, fuertes lluvias y vientos afectaron a Concepción el primer día del REC. Para proteger la integridad de los trabajadores, el público y los artistas, los espectáculos al aire libre fueron cancelados y reprogramados en el Teatro Biobío. Las alertas igual se encendieron este año, ya que se pronostica lluvia para el sábado 23 de marzo, según Meteorología de Chile.

– ¿Cómo se están preparando para las eventuales lluvias?

Este techo es totalmente impermeable– señala el techo del escenario principal– nosotros no tenemos problemas con la lluvia, estamos preparados para la lluvia. Para lo que ningún evento al aire libre está preparado es para recibir vientos de 180 kilómetros como el año pasado. Si la lluvia viene a Tropiconce, que venga, la estaremos esperando.

- En temas de gestión, ¿cómo fue organizar un REC cuando el último fue a fines de octubre de 2023?

Lo logramos porque somos el mismo equipo, ya hay una experiencia. Fue un desafío trabajar en tan poco tiempo, con un verano entremedio, con hartas dificultades. Necesitábamos tener recursos en diciembre del año pasado para poder hacer este festival. Los recursos llegaron a mediados de febrero. Entonces hay cabeza administrativa para poder lograrlo y todas las voluntades de la Corporación del Teatro Biobío y de todas las autoridades alrededor. El REC tiene esa cosa como de sobreviviente (ríe).

En 2022, tras la pandemia, volvió el evento masivo a la ciudad. Además, surgió la iniciativa del RECPRO, un espacio previo al REC centrado en la reflexión en torno a la industria musical y el turismo. A través de charlas y conferencias, integrantes de los rubros se encontraron para plantear los futuros desafíos. La propuesta se repitió el 2023, pero este año no se concretó.

– ¿Por qué no se hizo el RECPRO?

El RECPRO fue un punto de encuentro, de conversación y profesionalización a cerca de las industrias creativas. Este contaba con el financiamiento del Gobierno Regional, a través de fundaciones y el tema de las fundaciones... para qué vamos a ahondar en ese tema, pero es una lástima. Pero creemos que es una necesidad de seguir echándolo de menos y hacer ojalá todo lo posible para que esa instancia vuelva a estar. El mejor complemento para el REC, es tener una instancia de conversación, de aprendizaje, de compartir experiencias, muy necesaria para seguir haciendo lo que el REC partió, que es nivelar para arriba.

RECPRO

– La iniciativa Concepción Musical está funcionando desde el martes. Este viernes 22 va a estar Glup! en La Bodeguita de Nicanor. ¿Cómo se vive el REC desde el nombramiento de Concepción como ciudad creativa y musical de la Unesco?

Llevamos trabajando hace mucho tiempo y también aportando todos los antecedentes y el trabajo previo para la campaña que la Municipalidad de Concepción hizo. Esa denominación y el mito tienen que ser realidad. Tenemos que empujar a que halla mejores condiciones para los lugares en donde se despliega el arte en la ciudad. Hay lugares míticos, Casa salud, La Bodeguita de Nicanor, y tantos otros, que representan lo que esa denominación es. Si no la cuidamos, esa denominación se va a quedar ahí y se puede perder.

– El REC contará con un espacio para las personas con TEA y un Punto Violeta, para enfrentar casos de acoso. ¿Cómo se maquinó la idea para que sea un festival inclusivo?

Hay algunos preceptos que debemos seguir empujando, nunca van a ser suficientes, y tampoco el REC se puede hacer cargo en su generalidad de todo. Pero este año superamos el porcentaje de mujeres o bandas lideradas por mujeres. El año pasado tuvimos un 40%, este año tenemos un 42%, estamos por sobre las estadísticas de todos los festivales de Chile por lejos.

– ¿Debería ser paritario?

No creo en la obligatoriedad de la paridad. Creo que, afortunadamente, el REC ha basado su empuje a esa paridad con base en la calidad artística de las mujeres chilenas y extranjeras. Creo que hoy día el mundo de la música está muy equiparado en esa calidad, y eso es lo que nosotros queremos representar, no necesariamente un número por un número.