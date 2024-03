El infalible reggae de UB40, la energía de Cami y los clásicos de Congreso: así fue el cierre del Festival REC 2024

En la segunda y última jornada del REC 2024, el reggae se tomó el Parque Bicentenario. Pasado el medio día, el ambiente festivalero ya estaba instalado. Atrás quedó la lluvia y la posible falta de entusiasmo inicial, para dar lugar a un día que arrancó con todos los espacios y escenarios funcionando.

Era difícil igualar la hazaña que protagonizaron Los Bunkers la noche del sábado. Su espectáculo atrajo a más de 150 mil personas y hechizó a los presentes con nostalgia, buena música y carisma. Para UB40 ft. Ali Campbell ni siquiera era una preocupación emular el récord de los penquistas. Solo dieron al público lo que este pedía: calma después de la euforia.

Sin dudas, el conjunto histórico del reggae se lució cantando su repertorio seguro. Sin riesgos, haciendo lo que saben hacer, interpretaron temas como King, Homely girl, Come back darling y Stick by me. Alistair Ian Campbell, más conocido como Ali Campbell y quien es miembro original de la banda, cantó sonriente y cercano, recibiendo incluso un dibujo de uno de sus fanáticos.

El vaivén constante del público y las respuestas cantadas demostraron una adherencia transversal al show. El espectáculo contó con animación permanente, que ayudó a sostener los descansos que se daba el músico de 65 años. Dinámicas dirigidas y solos de saxofón servían de sostén para que el ánimo no decayera mientras se ponía el sol. Llegaron los éxitos Here I am, Red Red Wine y (I Cant’ Help) Falling in Love With You para finalizar el esperado concierto de los símbolos del reggae.

Dos horas antes, Gondwana había creado la antesala perfecta. I-locks Labbe y compañía se subieron puntuales al escenario Escudo, enfrentándose a un imponente público que, entre humo y brazos en alto, coreó Ignorancia, Chainga Langa y Reggae is coming. Como no podía ser de otra forma, cerraron con la clásica Felicidad.

Gondwana en el REC 2024

La clausura del REC estuvo a cargo de Él Mató a un Policía Motorizado. La banda argentina apareció después de UB40 en el escenario Entel, llamados por sus fanáticos que gritaban: “¡Olé, olé, olé, mató, mató!”. Abrieron su presentación interpretando Magnetismo, en una atmósfera marcada por el humo y las luces y un sonido dominado por las guitarras. El viento de la costanera hizo lo suyo y varias personas dejaron las inmediaciones del Parque Bicentenario. Sin embargo, los fieles seguidores de los trasandinos resistieron el frío y cantaron hasta que llegó el fin con la canción El Tesoro.

En los otros escenarios, Pascuala Ilabaca y Fauna e Easykid se presentaron exitosamente con un copioso público. El REC 2024 terminó con récord de asistencia en sus dos jornadas. Según los organizadores, más de 250 mil personas pasaron por el Parque Bicentenario y el Teatro Biobío durante el fin de semana.

Horas antes

Charly Benavente arribó al REC por segunda vez. En esta ocasión, llega tras representar a Chile en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, con Arauco. El tema ahora lo interpretó en el escenario Entel, a través de una propuesta bien ejecutada, limpia y sin contratiempos. Los jóvenes asistentes escucharon atentos las creaciones del oriundo de la región, como el tema de apertura Juventud y Porvernir. Su actuación sobre la tarima fue puntual y, si bien el público no era desbordante, las letras más antiguas de Charly Benavente sí fueron cantadas.

Charly Benavente y Masquemúsica en el REC 2024

Luego de retirarse, comenzó el show del Masquemúsica en el escenario contiguo. El soul y el R&B se propagaron rápidamente, no solo alcanzando a las personas inmediatas al escenario, sino a los recién llegados que se acomodaban en los pastos, entre el comercio asentado con mesas y de ambulante. Canciones como Los Ángeles y Tú Luz fueron las que interpretó Macarena Campos con la voz profunda que la caracteriza.

Quienes sí lograron colmar los escenarios principales del Parque Bicentenario fueron Congreso y Cami. Por su parte, el histórico conjunto oriundo de Quilpué fue presentado por Francisco ‘Pancho’ Molina, integrante de Los Tres. “Hay cosas que no solamente valen por el tiempo en que se desarrollan, sino por la huella que dejan. Esta banda en especial ha inspirado a generaciones de músicos, tienen cincuenta y cinco años de labor en este país (...) Una banda que se ha atrevido a hacer de todo. La madre de las bandas de Chile”, dijo un emocionado Molina.

Así, el grupo de rock fusión latinoamericana tocó clásicos como Hijo del diluvio y temas más recientes como Luz de flash. Además, hizo un tributo a las raíces mapuches y africanas. El grupo liderado por Sergio ‘Tilo’ no decepciona a pesar del paso de los años.

Congreso en el Festival REC 2024

La actuación de Cami también convocó a gran cantidad de asistentes a eso de las 18.40 horas. El sol aún pegaba fuerte en el escenario Entel cuando la artista irrumpió en el escenario, en medio de los vítores del público. Niñas, niños, jóvenes y adultos la esperaban. Sin banda y sin bailarines, Cami se situó en la tarima con un atuendo simple y de tela brillante, de corte similar al que usó en la última edición del Lollapalooza Chile.

Al igual que en Cerillos, la intérprete apostó por dar a conocer su nueva propuesta ligada a la música electrónica, una idea refrescante y sorpresiva para quienes no han seguido la evolución de la artista desde su primer álbum. La energía y potente voz de Cami llenaban el escenario, por lo que la falta de elementos no incomodó. Posteriormente, la cantante fue acompañada por instrumentos de cuerdas al cantar Querida Rosa, dedicó unas palabras a Concepción, y también deslizó unos dardos al festival Lollapalooza.

CAMI en el REC 2014

“Me encantaría que en lugares como Santiago, que uno dice ‘un lugar que tiene los recursos como para hacer un festival gratuito’ en vez de cobrar una millonada de plata por entrar a un festival que parece un mall, podamos entregarle un festival como REC a la gente”, comentó la intérprete que también formó parte de la parrilla del Lollapalooza 2024 hace una semana en Cerrillos.

Finalizó su espectáculo con la canción Ganadora, como una premonición de su desempeño en el segundo día del REC. Se coronó como una de las triunfadoras de la jornada al marcar peak de personas en el parque, según los organizadores de la cita.